شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تطلب من أوبر وليفت استخدام سيارات كهربائية بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في خطابه عن حالة المدينة أنه سيُطلب من Uber وLyft التخلص من الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2030، ويقدر بنحو 100000 سيارة للإيجار، وفقًا لتقرير theverge.

وقال آدامز، إن هذه الخطوة ستُبنى على الجهود التي بذلتها إدارته لكهربة أسطول المركبات في المدينة أثناء تركيب البنية التحتية للشحن لتشغيل تلك المركبات في جميع أنحاء الأحياء الخمس، ومن المرجح أن ينفذ العمدة خطته من خلال لجنة سيارات الأجرة والليموزين في المدينة ، والتي تنظم صناعة السيارات للإيجار ، بما في ذلك Uber و Lyft.

وتبدو شركتا Uber وLyft، اللتان تتضايقان عادة من المتطلبات الجديدة ومعروفتان بمقاضاتهما لمنع القواعد التي لا تعجبهما، إيجابيتين إلى حد كبير تجاه التطوير الجديد في نيويورك.

وقال بول أوغسطين، مدير الاستدامة في ليفت، في بيان: "نحن متحمسون للشراكة مع مدينة نيويورك في رحلتنا". "سيعمل التزام نيويورك على تسريع الانتقال العادل على مستوى المدينة إلى الكهرباء، ونحن حريصون على التعاون مع TLC في خطة طموحة لمعيار ميل نظيف."

وقال جوش جولد ، كبير مديري السياسات في أوبر ، في بيان: "نشيد بطموح العمدة لخفض الانبعاثات، وهو هدف مهم نتشاركه، وأحرزت أوبر تقدمًا حقيقيًا لتصبح أول منصة تنقل خالية من الانبعاثات في أمريكا الشمالية ، وهناك الكثير لتفعله."

وتعمل كلتا الشركتين بالفعل على اتخاذ خطوات لتحفيز سائقيها على التحول إلى السيارات الكهربائية ، إما من خلال الشراكات مع شركات تأجير السيارات مثل Hertz أو عن طريق السماح بدفع أجور أعلى للسائقين الذين يستخدمون المركبات الكهربائية. قال كل من Uber و Lyft إنهما يهدفان إلى جعل أسطولهما "كهربائيًا بنسبة 100% بحلول عام 2030.

وبطبيعة الحال، لن يكون جعل ملايين الأشخاص الذين يقودون سياراتهم من أجل Uber و Lyft للتبديل إلى السيارات الكهربائية مهمة سهلة، ويتم تصنيف سائقي Ridehail على أنهم متعاقدون مستقلون ، ويستخدم الكثير منهم سياراتهم الشخصية للقيادة ليس فقط لشركة واحدة بل لعدة شركات اقتصادية.

أيضًا، تميل المركبات الكهربائية إلى أن تكون أكثر تكلفة من المركبات التي تعمل بالغاز ، على الرغم من أن تكلفتها أقل للوقود والصيانة، وقد تجعل هذه التكلفة المسبقة الباهظة من الصعب على العديد من السائقين ، الذين يعملون عادةً بهوامش ضيقة للغاية إجراء التبديل.

نيويورك ليست أول حكومة تطلب أسطولًا كهربائيًا بالكامل، و اعتمدت كاليفورنيا قواعد جديدة في عام 2021 تطالب شركات النقل الجماعي بتزويد أساطيلها بالكهرباء بحلول عام 2030 - قبل بضع سنوات من أن تتوقع الولاية حظر بيع سيارات الغاز الجديدة تمامًا.