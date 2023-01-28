شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من تأثير الذكاء الاصطناعى.. يؤدى إلى انقراض الجنس البشرى والان مع تفاصيل الخبر
دعا مايكل أوزبورن، أستاذ التعلم الآلي، في تحذيره من "سباق التسلح الحرفي" بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، إلى تنظيم عالمي لمنع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ "القضاء على الجنس البشري بأكمله".
تم الاستماع إلى الأدلة كجزء من تحقيق حكومي في المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامه بطريقة أخلاقية ومسئولة.
ومع ذلك، في الجلسة الأولى، أعطى طالب الدكتوراه مايكل كوهين تحذيرًا صارخًا بأنه لا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي.
قال: "أعتقد أن السيناريو الكئيب واقعي لأن الذكاء الاصطناعي يحاول محاكاة ما يجعل البشر مميزين، وقد أدى ذلك إلى تغيير البشر تمامًا لوجه الأرض"، مضيفا "لذلك إذا تمكنا من التقاط ذلك في التكنولوجيا، فبالطبع سيشكل ذلك خطرًا علينا بنفس القدر الذي طرحناه على الأنواع الأخرى".