شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد صورة تشبه الدب على سطح كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هذه الصورة الغريبة من المريخ قد التقطت شكل دب وهو يبتسم لنا من السطح المتصدع للكوكب الأحمر، وتم رصد الصورة بواسطة مركبة فضائية تابعة لوكالة ناسا من على ارتفاع 155 ميلاً فوق سطح المريخ.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدمت المركبة الفضائية كاميرا HiRISE أقوى من أي وقت مضى أرسلت فيه إلى كوكب آخر.



صورة الدب على سطح المريخ

أوضحت وكالة الفضاء متسائلة: "دب على المريخ؟ هذه الميزة تشبه إلى حد ما وجه دب.. ما هو حقا؟".

وأضاف وكالة الفضاء، "هناك تل بهيكل انهيار على شكل حرف V (الأنف)، وحفرتان (العينان)، ونمط كسر دائري (الرأس).

قد يكون نمط الكسر الدائري ناتجًا عن استقرار الرواسب فوق فوهة صدمية مدفونة، وربما يكون الأنف عبارة عن فتحة بركانية أو طينية، وكذلك يمكن أن تكون الرواسب عبارة عن حمم بركانية أو تدفقات طينية.