شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تؤخر تطوير رقائق WiFi الخاصة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقفت شركة آبل تطوير شريحة WiFi الخاصة بها والتي كان من المفترض أن تحل محل Broadcom في أجهزتها "لبعض الوقت"، وفقًا لما ذكره Ming-Chi Kuo، أوضح المحلل البارز في منشور على موقع Medium أنه يبني هذا التقرير على أحدث استطلاع أجراه حول مسابك ومعدات وتغليف واختبار صناعة أشباه الموصلات.

ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن عملاق التكنولوجيا كان يعمل على رقائق لاسلكية خاصة به مخصصة للأجهزة المقرر إصدارها في عام 2025، بينما لم تؤكد شركة Apple التقرير بعد، فليس من الصعب تصديق ذلك، عملاق التكنولوجيا اتخذت خطوات لتصميم وتصنيع المزيد من المكونات الداخلية لتقليل اعتمادها على الشركات الخارجية، وفقاً لموقع engadget.

قال Kuo إن Apple اختارت تكريس معظم مواردها لتطوير معالجاتها من السلسلة A و M من الجيل التالي بدلاً من ذلك. وبهذه الطريقة، يمكنها التأكد من أن معالجات أجهزة iPhone و iPad و MacBooks الخاصة بها يمكن أن تدخل الإنتاج خلال العامين المقبلين، حيث أوضح المحلل أيضًا أنه من الخطر بالنسبة لشركة Apple استخدام شرائح WiFi الخاصة بها في الوقت الذي تقوم فيه الشركات بتحويل أجهزتها إلى WiFi 6E. وقال "ستكون Broadcom هي الرابح الأكبر" في هذه الحالة، حيث من المتوقع أن يتميز iPhone 15 بمعيار WiFi الجديد الذي يسمح بالوصول إلى النطاق الترددي 6 GHz.

في حين أنه من غير الواضح ما إذا كانت Apple ستطلق شريحة WiFi خاصة بها، وقال Mark Gurman من Bloomberg إن طموح مجموعة الشرائح اللاسلكية للشركة لم يمت تمامًا، شارك Gurman وقال إن عملاق التكنولوجيا لا يزال يعمل على شريحة WiFi-Bluetooth مدمجة، وقال Gurman سابقًا إن عملاق التكنولوجيا يعمل أيضًا على شريحة تجمع بين Bluetooth والخلية و WiFi في مكون واحد، لكنه لم يقل ما إذا كان هذا لا يزال قيد التطوير.

عندما نشرت The Information مقالاً الأسبوع الماضي قال إن Apple تعمل على سماعة رأس للواقع المختلط أرخص، ادعى أحد مصادرها أن الجهاز يمكن أن يستخدم شرائح Bluetooth و WiFi الداخلية للشركة، وسيسمح ذلك لشركة Apple بالحفاظ على التكاليف وسعر التجزئة النهائي للجهاز منخفضًا، حيث لن تضطر إلى التعامل مع متطلبات تسعير شركة طرف ثالث.