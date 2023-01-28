شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يقدم ميزات جديدة لمنع أى شخص يستخدم هاتفك فتح متصفحك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الميزة متاحة في إصدار iOS من Chrome لفترة من الوقت، ولكنها أصبحت الآن متاحة على نطاق واسع على نظام Android .
وتقوم علامات تبويب Lock Incognito عند إغلاق ميزة Chrome بما يوحي به اسمها يمكنك فتح علامات تبويب التصفح المتخفي بشكل طبيعي ، ولكن إذا قمت بالتبديل إلى تطبيق آخر، فسيتعين عليك إلغاء قفل Chrome عند العودة للوصول إلى علامات التبويب المخفية.
كما يمكنك القيام بذلك عبر رقم التعريف الشخصي لفتح هاتفك أو من خلال القياسات الحيوية مثل بصمة إصبعك أو وجهك، ومع ذلك لا يزال بإمكان أي شخص رؤية علامات التبويب العادية الخاصة بك دون فتح.
ولتمكين الميزة، اضغط فوق القائمة ثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا ، ثم انتقل إلى الإعدادات> الخصوصية والأمان، وهناك يمكنك تبديل خيار "قفل علامات تبويب التصفح المتخفي عند مغادرة Chrome".