شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق WhatsApp chatbot للتفاعل العام وتسجيل الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق لجنة دلهي في الهند لحماية حقوق الطفل روبوت دردشة واتساب للتفاعل مع الناس ومساعدتهم في تسجيل شكاواهم.

سيطلق نائب رئيس وزراء دلهي مانيش سيسوديا برنامج الدردشة الآلي في 1 فبراير.

وقال مسئول: "إن الشات بوت سيساعد المواطنين والهيئة على التفاعل بشكل أكثر فاعلية، وبعض حالاته تشمل تسجيل شكوى، والبحث عن المعلومات، وتتبع حالة الشكوى.

قالت لجنة دلهي لحماية حقوق الطفل هي السلطة القانونية العليا لحكومة دلهي لحماية وتعزيز ورصد تنفيذ الحقوق والسياسات المتعلقة بالأطفال مثل التعليم والتحصين والحماية من سوء المعاملة والتغذية، :"سيتم استخدامه من قبل لجنة اتصالات التوعية القائمة على التنبيه للأطفال والنساء والعاملين في أنغانوادي".

تم استخدام واتساب في الماضي لتقديم خدمات للجمهور في الهند، في أكتوبر الماضي، وأطلقت شركة Bangalore Metro Rail Corporation Limited خدمة تذاكر QR القائمة على WhatsApp chatbot لخدمات المترو، وتم دمج chatbot مع المدفوعات التي تعمل بواجهة المدفوعات الموحدة (UPI) على WhatsApp ويسمح لمسافري 'Namma Metro' بشراء التذاكر وإعادة شحن بطاقة السفر الخاصة بهم مباشرة داخل واتساب، وزعمت BMRCL أنها أول خدمة عبور على مستوى العالم لتمكين إصدار تذاكر QR من طرف إلى طرف على واتساب.

أطلقت خدمة توصيل الطعام التابعة لشركة Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) في أغسطس، خدمة تسمح للركاب بطلب الطعام عبر WhatsApp chatbot دون تنزيل أي تطبيق إضافي وتوصيله إلى مقاعدهم أثناء السفر، ويمكن للمسافرين إدخال رقم PNR الخاص بهم لتقديم الطلب وتوفر الخدمة تتبعًا في الوقت الفعلي.