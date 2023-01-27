شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعقد تحالفا استراتيجيًا مع شركة مصنعة للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Microsoft بتكوين تحالف استراتيجي مع شركة كبرى لتصنيع الألواح الشمسية لمحاولة تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، وتأتي هذه الصفقة في الوقت الذي تزيد فيه مشاكل سلسلة التوريد ومزاعم انتهاك العمالة من صعوبة نشر الطاقة الشمسية فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

والخطة هي أن توفر Qcells ذات الوزن الثقيل للطاقة الشمسية أكثر من 2.5 جيجاوات من الألواح الشمسية والخدمات ذات الصلة للمطورين الذين يعملون مع Microsoft، وهذا يكفي لتشغيل حوالي 400000 منزل وفقًا لمايكروسوفت ، التي رحبت بالتعاون ووصفته بأنه "الأول من نوعه، وفقا لتقرير theverge.

وتهدف الشركة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى "بأكثر من النصف" بحلول عام 2030 ومواجهة التلوث المتبقى من خلال محاولة إزالة ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوي ، ولدى Microsoft أيضًا التزام عام 2030 بشأن الطاقة المتجددة - وهو التزام لن تتمكن من الوفاء به ما لم تتمكن من تشجيع المزيد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الإنترنت.

ومنذ عام 2012 ، اشترت Microsoft من الناحية الفنية ما يكفي من الطاقة النظيفة لتتناسب مع استخدام الكهرباء، لكن هذا لا يعني أن عمليات الشركة تعمل فعليًا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة طوال الوقت، و ليس هناك ما يكفي من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتصلة بشبكات الطاقة حتى الآن ، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة 20% فقط من مزيج الكهرباء في الولايات المتحدة.

وتعقد Microsoft "اتفاقيات شراء الطاقة" مع مزودي الطاقة لتحفيز تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة، والهدف هو أنه بحلول نهاية العقد ، ستكون Microsoft قادرة على الحصول على كامل إمداداتها من الطاقة "من موارد الكربون الصفرية على الشبكات التي نعمل فيها".

ولجعل الأمور أكثر صعوبة ، حيث تواجه صناعة الطاقة الشمسية مكامن الخلل الرئيسية في سلسلة التوريد - خاصة في الولايات المتحدة، ويتركز تصنيع الطاقة الشمسية في الصين ، التي توفر حوالي 80% من الألواح الشمسية في العالم.

وهذا التركيز يجعل سلسلة إمداد الطاقة الشمسية أكثر عرضة للاختناقات ، وكان من أهمها مؤخرًا اتهامات بالسخرة في منطقة شينجيانغ الأويغورية ذاتية الحكم في الصين، ومنعت الولايات المتحدة أكثر من 1000 شحنة من أجزاء الطاقة الشمسية بين يونيو وأكتوبر من العام الماضي بعد حظر الواردات من شينجيانغ ، وفقًا لتقارير رويترز . أدت هذه الحواجز التجارية إلى تباطؤ كبير في المنشآت الشمسية في الولايات المتحدة.

ويبدو أن Microsoft تحاول التحايل على هذا الاختناق من خلال الشراكة مع Qcells ومقرها كوريا الجنوبية، و في وقت سابق من هذا الشهر أعلنت Qcells أنها ستنفق أكثر من 2.5 مليار دولار لبناء "سلسلة إمداد بالطاقة الشمسية كاملة من المواد الخام إلى الألواح النهائية" في الولايات المتحدة، وهي تخطط لبناء منشأة تصنيع جديدة في جورجيا ، حيث تدير أيضًا ما تقول إنه أكبر مصنع لتصنيع الألواح الشمسية في النصف الغربي من الكرة الأرضية.

وقال براد سميث ، نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها في بيان صحفي أمس: "كواحد من أكبر المشترين في العالم للطاقة المتجددة ، سيساعد هذا العمل على جلب المزيد من الطاقة الشمسية إلى الشبكة بشكل أسرع".

ويمكن لمايكروسوفت بالتأكيد استخدام المزيد من الطاقة النظيفة على الشبكة في الوقت الذي تكافح فيه للحد من تلوث المناخ، وارتفعت انبعاثات الغازات الدفيئة للشركة في الواقع بنحو 2.5 مليون طن متري في السنة المالية 2021 مقارنة بالعام السابق مع زيادة في مبيعات الأجهزة والخدمات السحابية ، وفقًا لأحدث تقرير عن الاستدامة .