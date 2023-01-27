شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه.. اتفاق شركة SpaceX وعلماء الفلك حول منظر السماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه علماء الفلك بعض المتاعب بسبب الأقمار الصناعية، حيث إنها تتداخل مع المراقبة الفلكية، سواء كانت راديوية أو بصرية أو الأشعة تحت الحمراء، وكذلك تشوه منظر السماء، وللمساعدة في التخفيف من هذه المشكلات، توصلت المؤسسة الوطنية للعلوم (NSF) وشركة SpaceX، مشغل شبكة الأقمار الصناعية للإنترنت "ستارلينك"، إلى اتفاق يأملون من خلاله في تقليل التداخل مع علماء الفلك في سماء الليل المزدحمة بشكل متزايد.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، تتطلب الملاحظات الأرضية للأجسام القريبة من الأرض والنجوم البعيدة والسدم والمجرات مواقع بعيدة بسماء ليلية غير ملوثة بالضوء الصادر عن أجسام الأقمار الصناعية، وتتطلب أيضًا أوقات تعرض طويلة، مع عدسات بصرية تجمع الضوء على مدى عدة ثوانٍ أو حتى دقائق لتجميع ما يكفي من الضوء البعيد لإنتاج صورة.

عندما يعبر قمر صناعي عابر مجال المراقبة هذا، فإن ما يبدو لمراقب بشري كنقطة واحدة من الضوء المتحرك يتحول إلى خط عبر السماء إلى التلسكوب، مما يؤدي إلى تدمير الصورة التي كان علماء الفلك يحاولون التقاطها.

وجدت دراسة أجريت عام 2022 في مجلة Astronomical Journal Letters أن 5301 خطًا من الأقمار الصناعية ظهرت في الملاحظات الأرشيفية التي تم التقاطها في مرفق زويكي العابر في كاليفورنيا بين نوفمبر 2019 وسبتمبر 2021.

قال برزيميك مروز، الباحث في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في بيان معهد كاليفورنيا للتقنية، "في عام 2019، تأثر 0.5٪ من صور الشفق، والآن تأثر 20٪ تقريبًا".

بدأت شركة SpaceX بالفعل العمل على إعادة تصميم أقمارها الصناعية من الجيل الثاني ستارلينك، بما في ذلك تخفيف مجموعة الطاقة الشمسية، وأفلام مرآة عازلة للكهرباء ونوع جديد من الطلاء الأسود لأقمارها الصناعية التي تأمل أن تقلل السطوع.

وافقت شركة SpaceX أيضًا على النظر في مدى تأثير الليزر الذي تستخدمه منشأة NSF لجمع رؤية أجهزتها، في الواقع على تشغيل القمر الصناعي، ووفقًا للبيان، كانت المراصد تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة الليزر الخاصة بها كلما كان هناك قمر صناعي من Starlink في مكان قريب، لكن هذا لن يكون ضروريًا بعد الآن.

تتعامل SpaceX مع مخاوف علماء الفلك الراديوي وكذلك البصري، حيث وافقت الشركة على عدد من جهود التنسيق منذ استخدام الأقمار الصناعية Starlink نطاقًا راديويًا قريبًا جدًا من النطاق المستخدم في علم الفلك الراديوي، بالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة على دراسة تأثير محطات Starlink الواقعة بالقرب من مصفوفة كبيرة جدًا في نيو مكسيكو ومرصد جرين بانك في ولاية فرجينيا الغربية.

اتفقت SpaceX و NSF أيضًا على العمل معًا بشكل أوثق للمضي قدمًا لمعالجة مخاوف المجتمع الفلكي مع ظهور مشكلات جديدة مع نمو كوكبة الأقمار الصناعية Starlink بشكل أكبر.