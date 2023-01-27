شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب أوتوماتيكي روسي يكتشف 8 كواكب خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف التلسكوب الأوتوماتيكي التابع لأكاديمية العلوم الروسية في جمهورية كرتشاي - تشيركيسيا بشمال القوقاز 8 أجرام سماوية تُرشّح لأن تكون كواكب خارجية، أفاد بذلك المدير العلمي لمعهد الدراسات الفضائية في اكاديمية العلوم الروسية، ليف زيليوني.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال زيليوني في كلمة القاها في ندوة "كوروليوف" الـ47 الأكاديمية الفضائية، إن العلماء الروس استطاعوا لأول مرة اكتشاف 8 كواكب خارجية باستخدام التلسكوب الأوتوماتيكي في جبال كراتشاي-تشركيسيا.

وحسب مدير المعهد فإن التلسكوب المذكور قد طبق طريقة المقارنة بين شدة توهج بعض النجوم في فترات زمنية مختلفة، ما يمكنهم من الخروج باستنتاج حول وجود كواكب تدور في مداراتها.

يذكر أن ندوة "كوروليوف" الـ47 تعقدها الأكاديمية الفضائية في الفترة ما بين 24 و27 يناير الجاري في جامعة "باومن" التقنية الحكومية بموسكو.