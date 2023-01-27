شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: بمقدور شاحنة فضائية أمريكية واحدة إجلاء أفراد طاقم المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح تصميم مركبة الشحن الأمريكية Crew Dragon بإجلاء أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية الذي يتكون من 7 رواد، إذا اقتضى الأمر بذلك، أفاد بذلك ناطق باسم "ناسا" في مؤتمر صحفي عقد على موقع الوكالة الأمريكية.

وكانت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" قد أفادت في وقت سابق بأن كرسي رائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو الذي وصل المحطة بمركبة "سويوز إم إس – 22" الروسية المعيوبة تم نقله إلى مركبة Crew Dragon الأمريكية.

وحسب المدير الأمريكي لبرنامج المحطة الفضائية الدولية، جويل مولتانبانو، فإن روبيو يمكن ان يغادر المحطة داخل شاحنة Crew Dragon في حال تعرض المحطة لأوضاع طارئة.

وسيسمح هذا الأمر بتقليل الضغط على مركبة "سويوز – 22" في حال اضطرار رائدي الفضاء الروسيين إلى استخدام تلك المركبة لإجلائهم من المحطة حتى وصول مركبة "سويوز – 23" .

وأشار مدير برنامج الرحلات المأهولة الأمريكي، ستيف ستيش، قائلا:" في حال نضطر إلى إجلاء طاقم المحطة الفضائية يمكننا أن نضع فردين إضافيين في قسم الشحن لمركبة الشحن، ونحن جاهزون لذلك إذا اقتضى الأمر.

وهناك سيناريو آخر سيتحقق كحل وسط قبل وصول مركبة "سويوز – 23"، وهو عودة رائد الفضاء الأمريكي بشاحنة Crew Dragon أما رائدا الفضاء الروسيان فسيعودان على متن مركبة "سويوز – 22".