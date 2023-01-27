شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا: بمقدور شاحنة فضائية أمريكية واحدة إجلاء أفراد طاقم المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر
وكانت الخدمة الصحفية لـ"روس كوسموس" قد أفادت في وقت سابق بأن كرسي رائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو الذي وصل المحطة بمركبة "سويوز إم إس – 22" الروسية المعيوبة تم نقله إلى مركبة Crew Dragon الأمريكية.
وحسب المدير الأمريكي لبرنامج المحطة الفضائية الدولية، جويل مولتانبانو، فإن روبيو يمكن ان يغادر المحطة داخل شاحنة Crew Dragon في حال تعرض المحطة لأوضاع طارئة.
وسيسمح هذا الأمر بتقليل الضغط على مركبة "سويوز – 22" في حال اضطرار رائدي الفضاء الروسيين إلى استخدام تلك المركبة لإجلائهم من المحطة حتى وصول مركبة "سويوز – 23" .
وهناك سيناريو آخر سيتحقق كحل وسط قبل وصول مركبة "سويوز – 23"، وهو عودة رائد الفضاء الأمريكي بشاحنة Crew Dragon أما رائدا الفضاء الروسيان فسيعودان على متن مركبة "سويوز – 22".