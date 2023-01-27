شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 1.71 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت عملة البيتكوين مع خسارة طفيفة بنسبة 1.71 % للتداول عند نقطة سعر 22،763 وهي أغلى عملة مشفرة، حيث سجلت البيتكوين خسائر بنفس الحجم في البورصات الأجنبية مثل Coinbase و Binance أيضًا، يتوقع الخبراء أن تتجاوز عملة البيتكوين في الأيام المقبلة علامة 25000دولار، إذا استمرت في الحفاظ على مسارها التصاعدي مع الأرباح بجانب بعض العملات المشفرة والخسائر بجانب الآخرين، لم يعكس الرسم البياني لأسعار العملات الرقمية ارتفاعًا أو هبوطًا في هيمنة السوق اليوم الجمعة، 27 يناير.

سجلت إيثر خسارة أكبر قليلاً من البيتكوين، افتتحت ثاني أغلى عملة تداولها بانخفاض 2.91 % بلغ سعره، وقت كتابة هذا التقرير، 1566 دولارًا ، وفقاً لموقع Gadgets 360.

قال Edul Patel، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة الاستثمار المشفرة Mudrex لـ Gadgets 360،:"تم دمج معظم العملات المشفرة في الـ 24 ساعة الماضية بعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في الولايات المتحدة، تراجعت قيم BTC أيضًا بعد إصدار تقرير أرباح Tesla ربع السنوي".

كشفت شركة Tesla EV التابعة لشركة Elon Musk في أحدث مكالمة أرباح لها أنها لم تبيع أو تشتري أي عملة بيتكوين في الربع الأخير من عام 2022.

تجاوزت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة علامة تريليون دولار لأول مرة هذا الأسبوع، في عام 2023.

انخفض تقييم سوق العملات المشفرة بنسبة 1.57 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، على الرغم من أنه احتفظ بسقفه عند 1.04 تريليون دولار، وفقًا لما أظهرته CoinMarketCap.