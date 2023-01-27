شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجليد يجمد مساحة 13 ألف كيلو متر مربع شمال الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاحت موجة برد واسعة المناطق الشمالية من الصين في الأيام الأخيرة خلفت مساحات جليدية ضخمة بلغت ما يقرب من 13000 كيلو متر مربع، نقلا عن البيان، ووفقًا لأحدث بيانات المراقبة من فرع بحر الصين الشمالي للمركز الوطني للتنبؤات البحرية، فقد توسع خط الحدود الخارجية لمنطقة الجليد البحري إلى 56 ميلًا بحريًا وغطت أكثر من 42 بالمئة من سطح البحر للخليج بكتل جليدية عائمة.

سيكون للجليد البحري المتنامي درجات مختلفة من التأثير على مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الشحن وإنتاج مصايد الأسماك واستغلال النفط والغاز البحري، مع كون الخليج موطنًا لحقل بوهاي للنفط، أكبر قاعدة للنفط الخام في الصين.

يمكن أن تؤثر الصفائح الجليدية المتزايدة أيضًا على الحياة البحرية في المنطقة، بما في ذلك حيوانات بحرية تسمى "الأختام" المحمية من الدولة والتي تصل للتكاثر في مياه الخليج من يناير إلى مارس من كل عام، بحسب "يورونيوز".