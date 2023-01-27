شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل عمل المركبة الجوالة الصينية على الجانب البعيد من القمر بعد 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال المركبة الجوالة الصينية Yutu 2 تعمل بعد أربع سنوات على سطح القمر وأعادت صورًا جديدة من الجانب البعيد من القمر، وتعد Yutu 2 جزءًا من مهمة Chang'e 4 التاريخية، والتي أجرت أول هبوط سلس على الجانب البعيد من القمر في يناير 2019.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، بدأت المركبة الجوالة يومها القمري الحادي والخمسين، وفقًا لـ تحديث من حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بمشروع استكشاف القمر الصيني (CLEP)، ويستمر اليوم القمري الواحد حوالي 29.5 يومًا أرضيًا.

كانت هناك بعض التحديثات على Yutu 2 على مدار العام الماضي، لكن العربة الجوالة أصبحت فجأة نجمة مرة أخرى حيث تحتفل الصين ببدء عام الأرنب.

سافر المسبار لمسافة إجمالية قدرها 4،774 قدمًا (1،455 مترًا) عبر فوهة فون كارمان خلال أربع سنوات من الاستكشاف، وهو الآن 865 قدمًا (2837 مترًا) شمال غرب مركبة الهبوط Chang'e 4 التي انزلقت منها على سطح القمر.

تُظهر الصور الجديدة التي تم التقاطها الصخور والحفر الصدمية، والمسارات المتعرجة التي صنعها Yutu 2 في الثرى القمري والجدار البعيد الذي يبلغ عرضه 115 ميلًا (186 كيلومترًا) فوهة البركان.

حققت المركبة الجوالة Yutu 2 ذات الست عجلات والتي تزن 310 رطل (140 كيلوجرامًا) عددًا من الاكتشافات الغريبة والقيمة علميًا في رحلاتها، بما في ذلك اكتشاف عدد من الطبقات المميزة من الصخور تحت سطح القمر.