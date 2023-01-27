شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من تأثير الذكاء الاصطناعى.. يمكن أن يؤدى إلى انقراض الجنس البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء من جامعة أكسفورد، أنه عندما يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً منا، فمن المرجح أن يشكل تهديدًا كبيرًا، فيمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يقتل الجميع يومًا ما، ولن يكون هناك ما يمكننا فعله لإيقافه.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أخبر العلماء لجنة اختيار العلوم والتكنولوجيا أن الوصول إلى هذه المرحلة، المعروفة باسم الذكاء الاصطناعي الخارق، يمكن أن يتحقق بحلول نهاية القرن.

دعا مايكل أوزبورن، أستاذ التعلم الآلي، في تحذيره من "سباق التسلح الحرفي" بين الدول القومية وشركات التكنولوجيا، إلى تنظيم عالمي لمنع شركات التكنولوجيا من إنشاء أنظمة خارجة عن السيطرة يمكن أن تنتهي بـ "القضاء على الجنس البشري بأكمله".

تم الاستماع إلى الأدلة كجزء من تحقيق حكومي في المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي وكيف يمكن استخدامه بطريقة أخلاقية ومسئولة.

ومع ذلك، في الجلسة الأولى، أعطى طالب الدكتوراه مايكل كوهين تحذيرًا صارخًا بأنه لا توجد حدود لمدى تقدم الذكاء الاصطناعي.

قال: "أعتقد أن السيناريو الكئيب واقعي لأن الذكاء الاصطناعي يحاول محاكاة ما يجعل البشر مميزين، وقد أدى ذلك إلى تغيير البشر تمامًا لوجه الأرض"، مضيفا "لذلك إذا تمكنا من التقاط ذلك في التكنولوجيا، فبالطبع سيشكل ذلك خطرًا علينا بنفس القدر الذي طرحناه على الأنواع الأخرى".