شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية التخلص من التطفل عبر تحديث أيفون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يساعد تحديث آيفون الجديد في الحفاظ على أمان صورك ونصوصك الشخصية، بفضل إضافة حماية البيانات المتقدمة للجهاز بواسطة آبل.

تمت إضافة الميزة في الولايات المتحدة مع نظام التشغيل iOS 16.2 ، وبالنسبة لبقية العالم في نظام التشغيل iOS 16.3 ، والذي بدأ طرحه هذا الأسبوع.

يطلق عليه حماية البيانات المتقدمة ويساعد على حماية النسخ الاحتياطية على iCloud.

إذا كنت من مستخدمي آيفون منذ فترة طويلة، فمن المحتمل أنك تقوم بعمل نسخة احتياطية من بعض المحتوى في آى كلاود تلقائيًا.

غالبًا ما يعني ذلك إرسال الرسائل النصية الخاصة بك عبر iMessage والصور الموجودة في تطبيق الصور ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك حسبما نقلت ذا صن.

كل هذا عبارة عن وسائط ومعلومات خاصة للغاية لا ترغب في الوقوع في الأيدي الخطأ.



كيف يعمل آى كلاود ؟ كيف يعمل آى كلاود ؟

يُطلق على نظام آى كلاود العادي من آبل اسم حماية البيانات القياسية.

إنه يعمل باستخدام شيء يسمى التشفير، مما يجعل بياناتك غير قابلة للقراءة - إلا إذا كان لديك "المفتاح" الصحيح.

يأتي ذلك لمنع أي شخص من التطفل على بياناتك.

تخزن آبل هذه المعلومات في مراكز البيانات الخاصة بها، ولكنها تحتفظ أيضًا بـ "مفاتيح" التشفير التي يمكنها فتح الكثير من معلوماتك.

يمكن أن تكون هذه النسخ الاحتياطية منها والصور والمستندات والملاحظات وغيرها.

توضح شركة آبل: "يتم تأمين مفاتيح التشفير من أجهزتك الموثوقة في مراكز بيانات آبل".

"حتى تتمكن آبل من فك تشفير بياناتك نيابةً عنك متى احتجت إليها، مثل عند تسجيل الدخول على جهاز جديد، أو الاستعادة من نسخة احتياطية أو استرداد بياناتك بعد نسيان كلمة مرورك.

"طالما يمكنك تسجيل الدخول بنجاح باستخدام معرف آبل الخاص بك، يمكنك الوصول إلى النسخ الاحتياطية والصور والمستندات والملاحظات والمزيد."

هناك أيضًا 14 فئة بيانات - بما في ذلك كلمات مرور Health و iCloud Keychain - مشفرة بالكامل ولا يمكن لـ Apple الوصول إليها.

للأسف شخص آخر - حتى شركة جديرة بالثقة - وجود مفاتيح التشفير الخاصة بك يزيد أيضًا من مخاطر الخصوصية.

ترفض آبل بانتظام طلبات تطبيق القانون لإلغاء قفل أجهزة آيفون.



حماية البيانات المتقدمة حماية البيانات المتقدمة

الفكرة مع Advanced Data Protection هي أن عدد فئات البيانات التي لا تستطيع آبل الوصول إليها يرتفع.

لذلك بمجرد تشغيله، لا تتمكن آبل من الوصول إلى 23 فئة مختلفة من البيانات.

هذا يعني أنه من الصعب جدًا على المتسللين المتقدمين للغاية التجسس على ما يوجد داخل آى كلاود الخاص بك.

ولكنه يمنع الحكومات أيضًا من طلب معلومات حول ما تفعله في معظم الحالات.

فيما يلي القائمة الكاملة لأنواع البيانات المشفرة بالكامل من طرف إلى طرف ضمن حماية البيانات المتقدمة:

النسخ الاحتياطي السحابي (بما في ذلك النسخ الاحتياطي للجهاز والرسائل)

محرك iCloud، الصور، ملاحظات، تذكير، سفاري، اختصارات Siri، المذكرات الصوتية، تصاريح المحفظة، كلمات السر و Keychain، البيانات الصحية، بيانات المنزل، الرسائل في iCloud، معلومات الدفع، معاملات، Apple Card، خرائط، تعلمت لوحة مفاتيح QuickType، المفردات، سفاري، مدة استخدام الجهاز، معلومات سيري، كلمات مرور Wi-Fi، مفاتيح بلوتوث W1 و H1، Memoji.

الفئات الوحيدة التي لا تحصل على الحماية الكاملة هي بريد iCloud وجهات الاتصال والتقويمات.

لا تحتفظ آبل بمفاتيح التشفير، وإذا تمكن أحد المتطفلين من اختراق أنظمة آبل، فلن يتمكن من التطفل على رسائلك.





كيفية استخدام حماية البيانات المتقدمة على آيفون

أطلقت آبل حماية البيانات المتقدمة في الولايات المتحدة مع iOS 16.2 ، وعلى مستوى العالم مع iOS 16.3.

أولاً، تأكد من تحديثك بالانتقال إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

تكمن المشكلة الواضحة في حماية البيانات المتقدمة في أن آبل ستكافح لمساعدتك في استعادة حسابك.

لذلك تحتاج إلى إعداد وسائل حماية إضافية قبل تشغيله، وإلا فإنك تخاطر بإغلاق حسابك.

هذا يعني إعداد استرداد الحساب.

ستحتاج إلى الانتقال إلى الإعدادات ثم iCloud ثم حماية البيانات المتقدمة، ثم اضغط على استرداد الحساب للتأكد من أن حسابك قابل للاستعادة.

قد يعني هذا إضافة جهة اتصال للاسترداد يمكنها مساعدتك في إلغاء قفل حسابك.

أو قد يعني إنشاء مفتاح استرداد مكون من 28 حرفًا تحتاج إلى تدوينه - مما يساعدك في النهاية على إلغاء قفل حسابك.

بمجرد تمكين استرداد الحساب، يمكنك بعد ذلك تشغيل حماية البيانات المتقدمة.

من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين خصوصيتك بشكل كبير، خاصةً إذا كان لديك الكثير من المعلومات المحفوظة في iCloud.

فقط لا تسقط مع جهة اتصال الاسترداد الخاصة بك، أو تفقد هذا المفتاح المكون من 28 حرفًا.