شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار روبوت جديد يمكنه تغيير هيئته من الصلب للسائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر باحثون بقيادة جامعة هونج كونج الصينية مادة جديدة تغير من هيئتها عن طريق دمج جزيئات مغناطيسية في الغاليوم، وهو معدن ذو نقطة انصهار منخفضة جدًا تبلغ 85 درجة فهرنهايت، ويتشابه هذا الابتكار مع ما حدث في فيلم "Terminator 2: Judgment Day'' الذي تم إنتاجه عام 1991،حيث كان T-1000 يميل إلى المشي عبر قضبان معدنية من خلال تغيير هيئته، ويتم إعادة إنشاء مشهد الخيال العلمي هذا في روبوت حقيقي.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تظهر لقطات لروبوت متغير الشكل محاصر في قفص، يذوب ثم ينزلق عبر القضبان حيث يتم إصلاحه من الخارج.



انصهار المعدن لا يرى الفريق أن الابتكار يهدد البشرية كما هو الحال في فيلم Terminator، فبالإضافة إلى القدرة على تغيير الشكل، يقول المهندسون إن روبوتاتهم مغناطيسية ويمكنها أيضًا توصيل الكهرباء، وتم اختبار الروبوتات في دورات عقبة للتنقل وتحويل الشكل. أوضح قائد الفريق الدكتور شينجفينج بان، أنه عندما تكون الروبوتات التقليدية صلبة، فإن الروبوتات "اللينة" تواجه مشكلة معاكسة؛ هم مرنون لكنهم ضعفاء، ومن الصعب السيطرة على حركاتهم، لذلك جاءت فكرة القدرة على التبديل بين الحالة السائلة والصلبة التي تمنح الروبوتات المزيد من الوظائف".

الروبوت الجديد

قال كبير الباحثين البروفيسور كرمل مجيدي، مهندس ميكانيكي في جامعة كارنيجي ميلون في كندا، إن المادة الجديدة تتميز بمرحلة سائلة "شديدة السيولة" مقارنة بالمواد الأخرى المتغيرة، والتي تكون أطوارها "السائلة" أكثر لزوجة إلى حد كبير.

اختبر الفريق حركة المواد وقوتها في سيناريوهات مختلفة قبل استكشاف التطبيقات المحتملة، وبمساعدة مجال مغناطيسي، قفزت الروبوتات فوق الخنادق، وتسلقت الجدران، وحتى انقسمت إلى نصفين لتحريك الأشياء الأخرى بشكل تعاوني قبل أن تلتحم معًا مرة أخرى.

وقد يعمل الابتكار أيضًا كروبوتات لحام ذكية لتجميع الدوائر اللاسلكية وإصلاحها وكـ "برغي" ميكانيكي لتجميع الأجزاء في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.