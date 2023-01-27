شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: لن يبدأ الإنتاج الضخم لـ Tesla Cybertruck حتى عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الرابع اليوم، أن Cybertruck الذي طال انتظاره من تسلا لن يشهد حجم إنتاج كامل حتى عام 2024، وفقا لتقرير theverge.

وسُئل ماسك عما إذا كانت السيارة القادمة ستلبي هدف الإنتاج في منتصف عام 2023 الذي تم تحديده في الربع الثاني من العام الماضي، وأكد Musk cagily أن تصنيع Cybertruck سيبدأ "في وقت ما هذا الصيف" ، لكنه خلص إلى أن الإنتاج الضخم للشاحنة المستقطبة لن يبدأ حتى العام المقبل، وقال ماسك: "أحاول دائمًا التقليل من أهمية بدء الإنتاج". "إنها تزداد أضعافا مضاعفة ، لكنها بطيئة للغاية في البداية."

وتم الإعلان في الأصل عن Cybertruck في عام 2019 لاهتمام واسع النطاق ، ولكن تأخر إنتاجه عدة مرات، وكان من المفترض في الأصل أن يبدأ الإنتاج المسبق في أواخر عام 2021 ، لكنه تأخر نتيجة لوباء COVID-19، ثم تم تحديده في وقت ما في عام 2023 ، وهو الإسقاط الذي تم إجراؤه قبل عام.

وكشفت Tesla مساء أمس أنها بدأت في تركيب معدات الإنتاج اللازمة لتجميع Cybertruck ، بما في ذلك المسبوكات التي ستنتج جسم الشاحنة الكهربائية، ومن المتوقع أن يتم تصنيع شاحنة Cybertruck إلى حد كبير في مصنع Gigafactory التابع للشركة في أوستن ، تكساس.

وحذر خبراء الصناعة من أن الجدول الزمني بحاجة إلى الإسراع حتى يكون للشاحنة الإلكترونية التأثير المطلوب، و قالت جيسيكا كاويل ، المدير التنفيذي لإحصاءات إدموندز: "ستضرب Cybertruck قطاعًا مزدحمًا بشكل متزايد في سوق السيارات الكهربائية وسط F-150 Lightning ، و GMC Hummer EV، و Rivian R1T ، ومن المحتمل أن تتبعها عن كثب Chevy Silverado EV و RAM 1500 EV".