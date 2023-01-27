شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أكبر ناشر أكاديمي فى العالم: لا يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعى ChatGPT كمؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت Springer Nature ، أكبر ناشر أكاديمي في العالم سياساتها بشأن استخدام أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في الأوراق العلمية، وأعلنت الشركة هذا الأسبوع أنه لا يمكن اعتماد برنامج مثل ChatGPT كمؤلف في أوراق منشورة في آلاف المجلات.

ومع ذلك، يقول Springer إنه لا توجد مشكلة مع العلماء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في كتابة أو توليد أفكار للبحث ، طالما تم الكشف عن هذه المساهمة بشكل صحيح من قبل المؤلفين ، وفقا لتقرير theverge.

وتقول ماغدالينا سكيبر ، رئيسة تحرير نشرة Springer Nature الرئيسية Nature ، لموقع The Verge : "شعرنا بضرورة توضيح موقفنا: لمؤلفينا ومحررينا ولأنفسنا" . "هذا الجيل الجديد من أدوات LLM - بما في ذلك ChatGPT - قد انفجر حقًا في المجتمع ، وهو متحمس حقًا ويلعب معهم ، ولكن أيضًا يستخدمها بطرق تتجاوز كيف يمكن استخدامها حقًا في الوقت الحاضر."

وتم بالفعل تسمية ChatGPT ونماذج اللغات الكبيرة السابقة (LLMs) كمؤلفين في عدد صغير من الأوراق المنشورة والمطبوعات المسبقة والمقالات العلمية، ومع ذلك ، فإن طبيعة ودرجة مساهمة هذه الأدوات تختلف من حالة إلى أخرى.

وفي مقال رأي نُشر في مجلة Oncoscience ، يُستخدم ChatGPT للدفاع عن تناول دواء معين في سياق رهان باسكال ، مع تمييز النص الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي بوضوح لكن في ورقة ما قبل الطباعة تفحص قدرة الروبوت على اجتياز اختبار الترخيص الطبي للولايات المتحدة (USMLE) ، فإن الإقرار الوحيد بمساهمة الروبوت هو جملة تنص على أن البرنامج "ساهم في كتابة عدة أقسام من هذه المخطوطة".

وفي ورقة ما قبل الطباعة الأخيرة ، لا توجد تفاصيل أخرى تقدم حول كيفية ومكان استخدام ChatGPT لإنشاء نص. ( اتصلت The Verge بالمؤلفين ولكنها لم تتلق ردًا في الوقت المناسب للنشر.)

ومع ذلك ، جادل الرئيس التنفيذي للشركة التي مولت البحث ، شركة الرعاية الصحية الناشئة Ansible Health ، بأن الروبوت قدم مساهمات كبيرة، وقال جاك بو الرئيس التنفيذي لشركة Ansible Health لـ Futurism : "سبب إدراجنا لـ [ChatGPT] كمؤلف هو أننا نعتقد أنه ساهم فعليًا في محتوى الورقة البحثية وليس فقط كموضوع لتقييمها" .

وكانت ردود الفعل في المجتمع العلمي على الأوراق التي تنسب إلى ChatGPT كمؤلف سلبية في الغالب ، حيث وصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي القرار في قضية USMLE بأنه "سخيف" و "سخيف" و "غبي للغاية".

والحجج ضد منح حقوق التأليف للذكاء الاصطناعي هي أن البرنامج ببساطة لا يمكنه الوفاء بالواجبات المطلوبة ، كما أوضح Skipper و Nature Springer. يقول سكيبر: "عندما نفكر في تأليف الأوراق العلمية ، أو الأوراق البحثية ، فإننا لا نفكر فقط في كتابتها". "هناك مسؤوليات تمتد إلى ما بعد النشر، وبالتأكيد في الوقت الحالي لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي هذه تحمل تلك المسؤوليات."

ولا يمكن أن تكون البرامج مسؤولة بشكل هادف عن أي منشور ، ولا يمكنها المطالبة بحقوق الملكية الفكرية لعملها ، ولا يمكنها أن تتوافق مع العلماء الآخرين والصحافة لشرح الأسئلة والإجابة عليها بشأن عملها.