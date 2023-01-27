شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية تنزيل ملصقات واتساب للمناسبات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ملصقات واتساب يمكنك بسهولة مشاركة المناسبات الخاصة لديك مع أصدقائك وعائلتك وأحبائك. هذه الملصقات سهلة التنزيل والاستخدام والمشاركة على واتساب، إليك كيفية تنزيلها ومشاركتها.





قم بتشغيل متجر Google Play وابحث عن ملصقات WhatsApp الخاصة بالمناسبة.

خطوات تنزيل الملصقات

بمجرد ظهور نتيجة البحث، قم بتنزيل حزمة الملصقات المفضلة لديك.

بعد التنزيل افتح حزمة الملصقات وانقر على "إضافة إلى واتساب".

ستتم إضافة حزمة الملصقات إلى واتساب.

قم بتشغيل واتساب وحدد جهة الاتصال التي تريد إرسال الملصق إليها.

افتح رمز الرموز التعبيرية واضغط على قسم الملصقات.

تصفح حزمة الملصقات التي أضفتها سابقًا.

اضغط على أي ملصق تريد إرساله.