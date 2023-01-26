شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IBM تعلن تسريح 3900 موظف كجزء من عمليات تصفية الأصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة IBM عن تسريح 3900 موظف كجزء من بعض عمليات تصفية الأصول، مشيرة إلى أن عمليات التسريح - المتعلقة بالانفصال عن أعمالها في شركة كيندريل وجزء من وحدة واتسون هيلث للذكاء الاصطناعي - ستؤدي إلى دفع 300 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مارس.

لكن المدير المالي جيمس كافانو قال، إن الشركة لا تزال "ملتزمة بالتوظيف لأغراض البحث والتطوير التي تواجه العملاء" وفقا لما نقلته رويترز.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 2% في التداولات الممتدة ، مما أدى إلى محو المكاسب السابقة على خلفية النتائج المتفائلة إلى حد كبير.

وقال محللون إن أنباء خفض الوظائف وفقدان التدفق النقدي الحر كانت وراء هذا الانخفاض.

قال جيسي كوهين ، كبير المحللين في Investing: "يبدو أن السوق يشعر بخيبة أمل بسبب حجم التخفيضات المعلنة للوظائف، والتي بلغت 1.5% فقط من قوتها العاملة".

"كان المستثمرون يأملون في إجراءات أعمق لخفض التكاليف".

من شركات التكنولوجيا الكبرى إلى الشركات المصرفية الكبرى في وول ستريت، عملت الشركات الأمريكية على تقليص حجمها بشكل جدي وخفض التكاليف من أجل التعامل بشكل أفضل مع الانكماش الاقتصادي العالمي.

بلغ التدفق النقدي لشركة IBM في عام 2022 9.3 مليار دولار ، أي أقل من هدفها البالغ 10 مليارات دولار، بسبب احتياجات رأس المال العامل التي فاقت التوقعات.

وتتوقع الشركة أيضًا نموًا سنويًا في الإيرادات في منتصف الأرقام الفردية وفقًا لشروط العملة الثابتة، وهو أضعف من نسبة 12% التي أبلغت عنها العام الماضي، حيث أفسح الطلب الذي يقوده الوباء على الشركات الرقمية المجال للإنفاق الحذر من قبل العملاء وسط مخاوف متزايدة من الركود.

في أكتوبر أشارت شركة IBM إلى ضعف في الحجوزات الجديدة في أوروبا الغربية بينما أشارت شركة Accenture Plc إلى ضعف في أعمالها الاستشارية.

خفضت Cognizant Technology Solutions Corp في نوفمبر توقعاتها لعام 2022 بسبب تراجع العقود.

تباطأ نمو برامج IBM وأعمال الاستشارات بشكل متتابع في الربع الرابع ، لكن الإنفاق على السحابة كان نقطة مضيئة، حيث تضاعف توقيع الصفقات في عام 2022 لإعداد الخدمات مع شركاء مثل Amazon AWS و Microsoft Azure.

ارتفعت عائدات السحابة الهجينة بنسبة 2٪ط% في الربع المنتهي في 31 ديسمبر.

واستقر إجمالي الإيرادات عند 16.69 مليار دولار في هذه الفترة ، مقارنة بتقديرات المحللين البالغة 16.40 مليار دولار، وفقًا لرفينيتيف.

بالنسبة لعام 2022 سجلت شركة IBM نموًا في الإيرادات بنسبة 5.5%، وهو أعلى معدل لها منذ عقد.