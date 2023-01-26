شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائد الفضاء الإماراتى سلطان النيادى يتحدث عن صيامه فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإماراتى سلطان النيادى أول عربي سيشارك في مهمة تمتد 6 أشهر في الفضاء، ولذا فإنه "غير ملزم بصيام رمضان" بعد انطلاقه إلى محطة الفضاء الدولية نهاية الشهر المقبل، لأنه "بحكم المسافر.

وقال سلطان النيادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس فى مركز جونسون الفضائى فى مدينة هيوستن الأميركية: "في حالتى يمكن تصنيفي كمسافر، ويحق للمسافر أن يقطع صومه".

وأضاف: "الصوم ليس إلزاميا إذا شعر المرء، على سبيل المثال، بأن صحته ليست على ما يرام، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وتابع: "من هنا يُسمح لنا بتناول كمية كافية من الطعام، تفاديا لأي شيء قد يقوض المهمة أو يهدد أفراد الطواقم"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وسيصبح النيادي (41 عاما) أول عربي يمضي 6 أشهر في الفضاء، بعد انطلاقه المقرر في 26 فبراير إلى محطة الفضاء الدولية، عبر صاروخ "فالكون 9" المصنّع من شركة "سبايس اكس".

كما أن النيادي سيكون ثاني إماراتي يشارك في رحلة إلى الفضاء، بعد هزاع المنصوري الذي أمضى 8 أيام في محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 2019.

وسيقوم النيادي بهذه المهمة إلى جانب الأميركيين ستيفن بون ووارن هوبرغ، والروسي أندري فيدياييف.

وأعلن مسؤولو وكالة ناسا أنهم يخططون لفترة انتقالية تمتد 5 أيام للتسليم والتسلم، بين الطاقم الجديد والأفراد الأربعة في الطاقم القديم.

وأقيمت محطة الفضاء الدولية عام 1998 خلال مرحلة تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن تنافس البلدان على غزو الفضاء في مرحلة الحرب الباردة.