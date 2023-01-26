شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة تويتر الجديدة عبر الويب للبحث الخاصة بالمخطط الزمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تويتر أنه يطرح ميزة لعميل الويب الخاص به، تتذكر الجدول الزمني الذي استخدمه المستخدمون في آخر مرة قاموا فيها بتسجيل الدخول، وتعيينها افتراضيًا عند تسجيل الدخول مرة أخرى.

تساءلت الشركة، في تغريدة على تويتر، "هل طلب أي منكم (جميعكم) تعيين مخططك الزمني افتراضيًا إلى المكان الذي تركته فيه مؤخرًا؟ بدءًا من اليوم على الويب، إذا أغلقت تويتر في علامتي التبويب" من أجلك "أو" متابعة " ستعود إليها.



ميزة Twitter "For You" و "Follow" ميزة Twitter "For You" و "Follow"

في وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن تويتر أنه سيسمح للمستخدمين بمشاهدة التغريدات التي يريدون رؤيتها.

قالت الشركة في تغريدة "بدءًا من اليوم على نظام التشغيل iOS ، مرر سريعًا بين علامات التبويب لرؤية التغريدات الموصى بها لك أو التغريدات من الحسابات التي تتابعها.

تحل علامات التبويب هذه بشكل أساسي محل علامتي التبويب "الصفحة الرئيسية" و "أحدث" التي تم استخدامها سابقًا لإجراء التغييرات في المخطط الزمني.

علاوة على ذلك سيتم تثبيت هذه "في الجزء العلوي من مخططك الزمني حتى تتمكن من التبديل بينها بسهولة".

قال حساب دعم تويتر إنه يمكن للمستخدمين التمرير أكثر لتبديل المخططات الزمنية بدلاً من الضغط على أيقونة النجمة.

غرد ماسك الشهر الماضي، أن تويتر كان يعمل على تسهيل التبديل بين الموضوعات التي يتابعونها والمواضيع الشائعة. "يجب أن يسمح الخط الزمني الرئيسي بالتمرير الجانبي السهل بين أعلى وأحدث الاتجاهات والمواضيع التي تتابعها. يقوم محرك بحث تويتر بهذا بالفعل بعد البحث".

يتيح البرنامج للمشاركين "إضافة سياق تعاوني إلى التغريدات التي قد تكون مضللة."