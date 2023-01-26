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تكنولوجيا: بيل جيتس: لم تحصل أى دولة فى العالم على العلامة الكاملة فى مكافحة كوفيد-19‏

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القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس إن بعض حكومات العالم تعاملت مع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل ‏من غيرها، لكن الملياردير الأميركي لن يعطي أي دولة العلامة الكاملة (‏A‏) فى ‏مكافحة الجائحة حسبما نقلت RT.

 

وأضاف جيتس في مقابلة أجريت معه في مركز أبحاث بمدينة سيدني في أستراليا: ‏‏"لن أقول إن أي دولة سيطرت على الأمر بشكل صحيح تماماً..لا أحد، ولا أى دولة".‏

 

وانتقد المؤسس المشارك لـMicrosoft‏ ردود فعل العديد من حكومات العالم على ‏الوباء منذ الانتشار المبدئي لفيروس في أواخر عام 2019.‏

 

في وقت مبكر من مارس عام 2020، زعم جيتس بأن الولايات المتحدة "لم ‏تتصرف بالسرعة الكافية" لاتخاذ إجراءات صارمة للحجر الصحي، مثل إغلاق ‏الشركات وإصدار أوامر البقاء في المنزل.‏

 

وقال أيضًا إن إجراء اختبارات كوفيد الفعالة وتيسير الوصول إليها في البلاد كان ‏بطيئًا للغاية في الولايات المتحدة.‏

 

وأفاد جيتس بأن بعض استجابات كوفيد في بعض الدول كانت أفضل من غيرها، ‏واستشهد بأستراليا "وحوالي 7 دول أخرى" ، والتي لم يسمها علنًا، مشيرًا إلى أن ‏معدل وفيات كوفيد للفرد في أستراليا لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم حيث ‏يمثل حاليًا 21٪ فقط من معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات ‏المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.‏

 

وفي وجهة نظر جيتس، حصلت الولايات المتحدة على العلامة الكاملة في فئة ‏واحدة: إنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير للقاحات فيروس ‏كورونا. منحت الولايات المتحدة هذه الأموال لشركات في بلدان متعددة، مما أدى ‏إلى إنتاج لقاحات فعالة متعددة لكوفيد.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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