شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: لم تحصل أى دولة فى العالم على العلامة الكاملة فى مكافحة كوفيد-19 والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف جيتس في مقابلة أجريت معه في مركز أبحاث بمدينة سيدني في أستراليا: "لن أقول إن أي دولة سيطرت على الأمر بشكل صحيح تماماً..لا أحد، ولا أى دولة".
وانتقد المؤسس المشارك لـMicrosoft ردود فعل العديد من حكومات العالم على الوباء منذ الانتشار المبدئي لفيروس كورونا في أواخر عام 2019.
في وقت مبكر من مارس عام 2020، زعم جيتس بأن الولايات المتحدة "لم تتصرف بالسرعة الكافية" لاتخاذ إجراءات صارمة للحجر الصحي، مثل إغلاق الشركات وإصدار أوامر البقاء في المنزل.
وقال أيضًا إن إجراء اختبارات كوفيد الفعالة وتيسير الوصول إليها في البلاد كان بطيئًا للغاية في الولايات المتحدة.
وأفاد جيتس بأن بعض استجابات كوفيد في بعض الدول كانت أفضل من غيرها، واستشهد بأستراليا "وحوالي 7 دول أخرى" ، والتي لم يسمها علنًا، مشيرًا إلى أن معدل وفيات كوفيد للفرد في أستراليا لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم حيث يمثل حاليًا 21٪ فقط من معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.
وفي وجهة نظر جيتس، حصلت الولايات المتحدة على العلامة الكاملة في فئة واحدة: إنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير للقاحات فيروس كورونا. منحت الولايات المتحدة هذه الأموال لشركات في بلدان متعددة، مما أدى إلى إنتاج لقاحات فعالة متعددة لكوفيد.