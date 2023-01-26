شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيل جيتس: لم تحصل أى دولة فى العالم على العلامة الكاملة فى مكافحة كوفيد-19‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيل جيتس إن بعض حكومات العالم تعاملت مع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل ‏من غيرها، لكن الملياردير الأميركي لن يعطي أي دولة العلامة الكاملة (‏A‏) فى ‏مكافحة الجائحة حسبما نقلت RT.

وأضاف جيتس في مقابلة أجريت معه في مركز أبحاث بمدينة سيدني في أستراليا: ‏‏"لن أقول إن أي دولة سيطرت على الأمر بشكل صحيح تماماً..لا أحد، ولا أى دولة".‏

وانتقد المؤسس المشارك لـMicrosoft‏ ردود فعل العديد من حكومات العالم على ‏الوباء منذ الانتشار المبدئي لفيروس كورونا في أواخر عام 2019.‏

في وقت مبكر من مارس عام 2020، زعم جيتس بأن الولايات المتحدة "لم ‏تتصرف بالسرعة الكافية" لاتخاذ إجراءات صارمة للحجر الصحي، مثل إغلاق ‏الشركات وإصدار أوامر البقاء في المنزل.‏

وقال أيضًا إن إجراء اختبارات كوفيد الفعالة وتيسير الوصول إليها في البلاد كان ‏بطيئًا للغاية في الولايات المتحدة.‏

وأفاد جيتس بأن بعض استجابات كوفيد في بعض الدول كانت أفضل من غيرها، ‏واستشهد بأستراليا "وحوالي 7 دول أخرى" ، والتي لم يسمها علنًا، مشيرًا إلى أن ‏معدل وفيات كوفيد للفرد في أستراليا لا يزال من بين أدنى المعدلات في العالم حيث ‏يمثل حاليًا 21٪ فقط من معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات ‏المتحدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.‏

وفي وجهة نظر جيتس، حصلت الولايات المتحدة على العلامة الكاملة في فئة ‏واحدة: إنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتمويل البحث والتطوير للقاحات فيروس ‏كورونا. منحت الولايات المتحدة هذه الأموال لشركات في بلدان متعددة، مما أدى ‏إلى إنتاج لقاحات فعالة متعددة لكوفيد.‏