شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سبيس إكس" تطلق 56 قمرًا صناعيًا من Starlink اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق "سبيس إكس" 56 أقمارها الصناعية للإنترنت Starlink إلى المدار اليوم الخميس 26 يناير، وفقاً لموقع space.

من المقرر إطلاق صاروخ فالكون 9 تعلوه 56 مركبة فضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا اليوم الخميس.

إذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فإن المرحلة الأولى من فالكون 9 ذات المرحلتين ستعود إلى الأرض بعد حوالي ثماني دقائق و 45 ثانية من الإقلاع، وسوف يهبط الداعم عموديًا على متن الطائرة بدون طيار SpaceX فقط اقرأ التعليمات، والتي ستتمركز في المحيط الأطلسي، على بعد مئات الأميال من ساحل فلوريدا.

ستكون هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها إطلاق وهبوط هذا الصاروخ المعزز، من بين رحلاتها السابقة مهمات رواد الفضاء Crew-3 و Crew-4 إلى محطة الفضاء الدولية التابعة لناسا، ورحلتان آليتان للشحن إلى المختبر المداري ومهمة Starlink واحدة.

ستستمر المرحلة العليا من الصاروخ في نقل 56 قمراً صناعياً إلى مدار أرضي منخفض، ونشرها جميعًا بعد أقل من 19 دقيقة من الإقلاع.

سيضيف الإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية إلى كوكبة Starlink العملاقة في SpaceX والتي توفر خدمة الإنترنت للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يتكون Starlink بالفعل من أكثر من 3400 من الأقمار الصناعية العاملة، وسيستمر هذا العدد اللافت للنظر في النمو بعيدًا في المستقبل، تمتلك شركة إيلون ماسك بالفعل إذنًا لإطلاق 12000 مركبة فضائية من Starlink، وقد تقدمت بطلب للحصول على الموافقة لنشر ما يقرب من 30.000 قمر صناعي فوق ذلك.

سيكون إطلاق اليوم هو السادس من عام 2023 بالفعل لـ SpaceX، إذا حافظت الشركة على هذا الإيقاع وهو أمر كبير، بالنظر إلى أنه لا يزال في شهر يناير فقط فسوف تحطم الرقم القياسي لإطلاقها لمدة عام واحد وهو 61، والذي حددته في عام 2022.