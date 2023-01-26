شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعزز قدراتها فى مجال إنتاج الأقمار الصناعية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا تخطط لتعزيز قدراتها فى مجال إنتاج الأقمار الصناعية وتقنيات الفضاء، حسبما نقلت RT.

وحول الموضوع قال رئيس المؤسسة، يورى بوريسوف: "تخطط روسيا لتوسيع كوكبة أقمارها الصناعية فى الفضاء، وزيادة عدد هذه الأقمار من 200 إلى 1000 قمر بحلول عام 2030".

وأضاف "يجب أن نوسع مجموعة أقمارنا فى مدارات حول الأرض ليصل عدد الأقمار إلى ألف جهاز، ولهذا فنحن بحاجة إلى إنتاج 200 إلى 250 قمر صناعى سنويا، فيما روسيا تنتج حاليا عددا أقل بكثير من الأقمار فى السنة، وزيادة الإنتاج ستشكل تحدّيا حقيقيا للصناعة فى البلاد".

ومن جهته أشار نائب المدير العام لشركة "تسنيماش" الروسية، فيكتور خارتوف إلى "أن الخبراء الروس يعملون على مشروع لتطوير المعالجات التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى لمعالجة البيانات التى يتم الحصول عليها من الفضاء واستعمال تلك المعالجات فى الأقمار الصناعية والمركبات التى ستعمل فى مدارات حول الأرض، وأن روسيا من المفترض أن تبدأ باستخدام هذه التقنيات عام 2025".

وتعمل روسيا حاليا على العديد من المشاريع لتطوير أجيال جديدة من الأقمار الصناعية ومن ضمنها مشروع منظومة Sphere التى ستضم أقمارا لخدمات الإنترنت وأقمارا لاستشعار الأرض عن بعد.