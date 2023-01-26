شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع اسعار البيتكوين بنسبة 1.46% في الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر البيتكوين اليوم الخميس بنسبة 1.46%، حيث بلغت نحو 23,025.81 دولارًا، ويتم تداول أقدم عملة حول نفس نقطة السعر فى البورصات الدولية مثل Binance و Coinbaseأيضًا، ومن حيث الأرقام ارتفع سعر BTC بحوالي 450 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية.

نمت إيثر اليوم الخميس وسجلت ارتفاع بنسبة 3.52%، حيث افتتحت إيثر التداول بسعر 1607.83 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وبعد نوفمبر 2022، هذه هي المرة الأولى في عام 2023 التي يصل فيها تقييم سوق التشفير العالمي إلى تريليون دولار ويخترقها، وفقًا لـ CoinMarketCap، حيث تبلغ القيمة السوقية لقطاع التشفير أكثر من 1.04 تريليون دولار.

من جهته قال إدول باتيل، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Mudrex لـ Gadgets 360، إن زيادة سعر إيثر من المرجح أن تبقى المضاربين على الصعود نشطين في السوق، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.