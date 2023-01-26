شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل الذكاء الاصطناعى سيحتاج لتنظيم قانونى ومعايير اجتماعية؟.. خبراء يجيبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، جنسن هوانج، إن مجال الذكاء الاصطناعي المزدهر سيخلق أدوات قوية تتطلب تنظيمًا قانونيًا ومعايير اجتماعية لم يتم وضعها بعد.

يعد هوانج واحدًا من أبرز الشخصيات في مجال الذكاء الاصطناعي لأن رقائق Nvidia مستخدمة على نطاق واسع في هذا المجال، بما في ذلك في الكمبيوتر العملاق الذي بنته Microsoft لبدء التشغيل OpenAI، حيث قالت Microsoft يوم الاثنين إنها كانت تستثمر بمليارات الدولارات.

كان هوانج يتحدث في حدث في ستوكهولم، حيث قال المسؤولون إنهم يقومون بترقية أسرع كمبيوتر عملاق في السويد باستخدام أدوات من Nvidia، من بين أشياء أخرى، لتطوير ما يُعرف بنموذج اللغة الكبير الذي سيتحدث اللغة السويدية بطلاقة.

وقال هوانج "تذكر، إذا تراجعت خطوة إلى الوراء وفكرت في كل الأشياء في الحياة التي تكون إما ملائمة أو مساعدة أو رائعة للمجتمع، فمن المحتمل أن يكون لها أيضًا بعض الضرر المحتمل"، وفقاً لموقع gadgets360.

دعا مشرعون مثل تيد ليو، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا في مجلس النواب الأمريكي، إلى إنشاء وكالة فيدرالية أمريكية تنظم الذكاء الاصطناعي، في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز يوم الاثنين، قال ليو إن أنظمة مثل التعرف على الوجه التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تخطئ في التعرف على الأبرياء من الأقليات.

وقال هوانج إن هيئات المعايير الهندسية ستحتاج إلى وضع معايير لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي آمنة، على غرار الطريقة التي تضع بها الهيئات الطبية قواعد الممارسة الآمنة للطب، لكنه قال أيضًا إن القوانين والأعراف الاجتماعية ستلعب دورًا رئيسيًا في الذكاء الاصطناعي.

وتابع: "ما هي القاعدة الاجتماعية لاستخدامها؟ ما هي المعايير القانونية لاستخدامها؟ يجب تطويرها، كل شيء يتطور الآن، حقيقة أننا جميعًا نتحدث عنه تضعنا في مكان أفضل بكثير لينتهي بنا الأمر في نهاية المطاف في مكان جيد".