شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ارتفاع نسب ممارسة ألعاب الفيديو بين كبار السن فوق الـ 65 عاما والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهرت الدراسات أن الألعاب يمكن أن تعزز القدرات العقلية لكبار السن وتجنب الخرف.
كشف البحث الجديد، إن 42% من كبار السن من اللاعبين يفعلون ذلك للتواصل وقضاء الوقت مع أفراد الأسرة من جميع الأعمار.
بينما يحب 51% اللعب بمفردهم، يستمتع 42% باللعب مع أو ضد أطفالهم أو أحفادهم، و44% مع شركائهم.
هذا هو الحال بشكل خاص خلال فصل الشتاء عندما يجد العديد من كبار السن صعوبة أكبر في مغادرة المنزل والالتقاء وجهًا لوجه، لكنهم لا يحفزهم أقاربهم فقط، حيث كشف ربعهم أنهم يلعبون لإبقاء عقولهم مشغولة.
ثبت أن بعض ألعاب تدريب الدماغ تساعد كبار السن على أداء المهام اليومية بشكل أفضل وتحسين قيادتهم.
تم إجراء البحث على 1000 شخص بالغ في المملكة المتحدة يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر ممن لعبوا أو يرغبون في اللعب أو الكمبيوتر أو ألعاب الفيديو.
قال ما يقرب من خُمس اللاعبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم اختاروا الهواية أثناء الوباء، ولم يرغبوا في التوقف منذ ذلك الحين.