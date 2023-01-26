شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميتا تجلب الصور الرمزية لانستجرام لدفع مشروع ميتافيرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ما يمكن اعتباره دفعة لمشروع ميتافيرس الخاص به، تقوم ميتا الشركة الأم لفيسبوك بجلب الصور الرمزية إلى إنستجرام بطريقة جديدة، يمكن استخدامها كصور للملف الشخصي على إنستجرام مع صورتك الفعلية.

كانت الشركة قد أطلقت Avatars على إنستجرام العام الماضي في فبراير وطرح Avatars لـ واتساب الشهر الماضي.

يمكن للأشخاص استخدام هذه الصور الرمزية كصور عرض وملصقات على واتساب.

أعلنت انستجرام فى تغريدة أن Instagrammers يمكنهم إضافة صورهم الرمزية إلى جانب صور العرض الخاصة بهم ويجب على زوار الملف الشخصي فقط النقر فوق صورة الملف الشخصي للتبديل بين كليهما.

لكن لا يمكن استخدام صور إنستجرام الرمزية إلا في القصص والرسائل المباشرة.

قالت الشركة: "يمكنك إضافة الصورة الرمزية الخاصة بك إلى الجانب الآخر من صورتك - ويمكن للأشخاص الذين يزورون ملفك الشخصي التنقل بين الاثنين".

عندما تنقر على صورة ملف تعريف، فإنها تفتح القصص (إن وجدت) لهذا الشخص.

لم يتضح بعد كيف ستعمل هذه الميزة عندما يتم طرحها على الجماهير.

عند النقر فوق صورة الملف الشخصي لمستخدم على فيسبوك، فإنها تمنحك خيارين: عرض صورة الملف الشخصي وعرض القصة.

ما هي الصورة الرمزية؟

الصورة الرمزية هي نسخة رقمية منك ويمكن للمستخدمين إنشاء صورة رمزية عن طريق اختيار المجموعة الصحيحة من تسريحات الشعر المتاحة وميزات الوجه والأزياء.

قال آدم موسيري، رئيس إنستجرام، في مقطع فيديو العام الماضي، "الصور الرمزية هي لبنة أساسية لمستقبل الهوية الشخصية في ميتافيرس."

كيفية إنشاء صورة رمزية على إنستجرام

لإنشاء صورة رمزية ثلاثية الأبعاد في إنستجرام، يمكن للمستخدمين النقر فوق قائمة الهامبرجر في الزاوية العلوية اليسرى من ملفاتهم الشخصية.

اضغط على "الإعدادات" وحدد "الحساب"

ابحث عن "الأفاتار" واصنع واحدة لنفسك

في حال قمت بربط حسابيك على فيسبوك وإنستجرام، وقمت بالفعل بإنشاء Avatar على فيسبوك، يمكنك استخدام Facebook Avatar على إنستجرام، وتوفير بعض الوقت.