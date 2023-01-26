شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: مبيعات الربع الرابع من 2022 تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مايكروسوفت، إن المبيعات تباطأت وتراجعت الأرباح في الربع الأخير من عام 2022 حيث دفعت التوقعات الاقتصادية القاتمة الشركة إلى تسريح 10 آلاف عامل.

وأضافت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من ولاية واشنطن مقراً لها، إن المبيعات الإجمالية ارتفعت بنسبة 2% فقط في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، لتصل إلى 52.7 مليار دولار، وهو أبطأ ارتفاع في ستة سنين، وفقاً لموقع gadgets360.

انخفض صافي الربح عند 16.4 مليار دولار للربع، بانخفاض 12 % على أساس سنوي، وفقًا لإصدار أرباحه.

ومع ذلك، حققت النتائج، أو تجاوزت التوقعات في بعض القطاعات، وارتفع سعر سهم مايكروسوفت بأكثر من 4% في أواخر التداول بعد إعلان النتائج.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft، ساتيا ناديلا، الأسبوع الماضي، إنه كان يستغني عن حوالي 5% من القوة العاملة في الشركة، قبل أيام فقط من ضخ عدة مليارات من الدولارات في شركة OpenAI، الشركة التي تقف وراء برنامج chatbot المثير للجدل ChatGPT.

تطابقت تخفيضات الوظائف مع عمليات إعدام مماثلة في عمالقة التكنولوجيا الآخرين حيث عكست الشركات موجة توظيف كبيرة خلال الوباء عندما زاد الطلب على المنتجات التقنية.

قال ناديلا إن ChatGPT، واختراقات الذكاء الاصطناعي الأخرى التي حققتها شركة أبحاث OpenAI، سيتم دمجها في منتجات Microsoft التي تشمل نظام التشغيل Windows و Office ومحرك بحث Bing.

تحاول Microsoft أيضًا التغلب على العقبات التنظيمية الرئيسية لإكمال شرائها لعملاق ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار.

يشكك المنظمون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشدة في عملية الشراء ويزعمون أنها ستعطي ميزة غير عادلة لوحدة تحكم Xbox من Microsoft على المنافسين مثل PlayStation من Sony.

كانت النتائج الفصلية للمجموعة منتظرة بفارغ الصبر من قبل السوق كلما اقتربنا من تقديمها في الحوسبة السحابية، وهي أكبر أعمال Microsoft ورائد للاقتصاد الأكبر.

حققت أعمال الشركة "السحابية الذكية"، التي تجمع الخوادم وخدمات تحليل البيانات، 21.5 مليار دولار في الربع الثاني من السنة المالية، بزيادة 18 % على أساس سنوي.