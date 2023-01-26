شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزات جديدة علي ملف ويندوز 11 اكسبلورر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت مايكروسوفت مؤخرًا واجهة علامة التبويب الجديدة لـ Windows 11 File Explorer، لكن يبدو أن الشركة لم تنته بعد من إعادة تصميم File Explorer، أبلغ WindowsCentral أن مايكروسوفت تعمل على عدة مجالات من Windows File Explorer لمنحها لمسة عصرية بناءً على لغة التصميم الشاملة لنظام التشغيل.

إلى جانب ذلك من المتوقع أيضًا أن تجري الشركة المزيد من التغييرات الوظيفية مثل دمج OneDrive و مايكروسوفت 365 وتغييرات التخطيط والمزيد.

تحديث Windows 11 File Manager ما الجديد

وفقًا للتقرير، تكشف النماذج الداخلية عن رأس أعيد تصميمه حديثًا مع مربع دليل ملف معاد تصميمه حديثًا، وزر الصفحة الرئيسية الجديد ومربع بحث محدث.

يحتوي File Explorer حاليا على أزرار جديدة ونسخ ولصق كأزرار رأس ويقترح التقرير أنه سيتم نقل هذه الأزرار إلى الملف أو المجلد أسفل الرأس.

استنادًا إلى النماذج سيحصل قسم الصفحة الرئيسية في مستكشف الملفات أيضًا على بعض التغييرات.

سيوفر تكامل مايكروسوفت 365 مع موجز ملفات موصى به مخصص في الأعلى، يشبه إلى حد ما ما نراه في قائمة بدء Windows 11، باستثناء حقيقة أنه سيقتصر على الملفات.

التغييرات الأخرى المتوقعة

بالإضافة إلى ذلك من المتوقع أيضًا أن يحصل File Explorer على زر تمييز حديث جديد في المستوى الأيسر. من المتوقع أيضًا أن يحصل مستكشف ملفات Windows 11 على صفحة "تفاصيل" جديدة مع إصلاح شامل لتصميمها مقارنةً بالتصميم السابق.

تعمل مايكروسوفت أيضًا على ميزة وضع العلامات على File Explorer ، على غرار macOS Finder التي ستسمح للمستخدمين بوضع علامات على بعض الملفات المتشابهة والعثور عليها بسهولة ، وهي أيضًا ميزة كان يجب على مايكروسوفت إضافتها منذ الأعمار.