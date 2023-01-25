شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3.6 مليار دولار استثمارات تسلا فى نيفادا والشركة تخطط لبناء أول مصنع متوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستثمر Tesla أكثر من 3.6 مليار دولار في Reno ، Nevada Gigafactory، وبجزء من الأموال تخطط لبناء أول مصنع متوسط الحجم وفقا لمنشور مدونة الشركة ونقلها theverge التقنى.

وجيجا نيفادا هو مصنع لصناعة بطاريات الليثيوم أيون وتابع لشركة تسلا موتورز فى نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقامت الشركة رسميًا بتسليم أول شاحنة من شاحناتها نصف الكهربائية التي طال انتظارها لشركة PepsiCo في ديسمبر ، ولكن يبدو أن Tesla مستعدة لتوسيع إنتاجها للسيارة الجديدة بشكل كبير.

ومع ذلك ، فإن منشور مدونة Tesla لا يحدد عدد الشاحنات التي قد يصنعها المصنع على أساس منتظم أو الوقت المتوقع لفتحه ، لذلك قد يمر بعض الوقت قبل بدء هذا الحجم الكبير.

بالإضافة إلى المصنع ، تريد Tesla استخدام استثمار نيفادا لبناء مصنع خلايا بطارية بسعة 100 جيجاوات في الساعة 4680 ، والذي تقول الشركة إنه سيكون لديه "قدرة على إنتاج ما يكفي من البطاريات لـ 2 مليون سيارة خفيفة الوزن سنويًا" ، بالإضافة إلى إضافة 3000 موظف جديد بالمنشأة.

وبالنسبة للسياق ، تقول الشركة أن Gigafactory ينتج حاليًا ما يزيد عن 37 جيجاوات ساعة من البطاريات سنويًا ، وهو ما يكفي لحوالي 500000 مركبة.

وحتى الآن ، تقول Tesla إنها استثمرت 6.2 مليار دولار في Nevada Gigafactory وتفاخر بخلايا البطارية التي أنتجها المصنع، لكن شركة Tesla خضعت للتدقيق لمعرفة كيفية تغيير Gigafactory لمدينة Reno ومزاعم بأنها قامت بالتستر على تهريب المخدرات والتجسس على موظفي Gigafactory .

وتدير الشركة أيضًا Gigafactories في نيويورك والصين وألمانيا وتكساس ، ويقال إنها تخطط لمصنع واحد للمكسيك .