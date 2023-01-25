تكنولوجيا: 3 أسباب تدفعك إلى تثبيت إصدار IOS 16.3 فى آيفون

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل إصدار iOS 16.3 الذي يقدم مجموعة من الميزات الجديدة إلى جانب إصلاح 13 مشكلة أمنية فى هواتف آيفون بعضها خطير، وذلك بعد شهر تقريبًا من إصدار iOS 16.2 حسبما نقلت aitnews.

لا تقدم آبل كالعادة الكثير من التفاصيل حول الإصلاحات الأمنية في إصدار iOS 16.3 لتجنب حصول المهاجمين على المزيد من المعلومات التي يحتاجون إليها لتنفيذ الهجمات، ومنح الوقت لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لتحديث هواتف آيفون الخاصة بهم.

إليك 3 أسباب تدفعك إلى تثبيت إصدار iOS 16.3 في هاتف آيفون:

1- إصدار iOS 16.3 يتضمن إصلاح 13 مشكلة أمنية:

من بين المشكلات التي أصلحتها آبل في إصدار iOS 16.3؛ ثلاث مشكلات فى webkit المحرك الذي يشغل من متصفح سفاري من آبل، وثلاثة على مستوى نواة نظام تشغيل Kernel، وذلك وفقا لصفخة دعم آبل.

لم تُستخدم أي من الثغرات التي أصلحتها آبل في إصدار iOS 16.3 في هجمات واقعية، ولكن خبراء الأمن يحذرون من أنها قد تُشكل خطرًا كبيرًا على مستخدمي آيفون لأنه من المحتمل أن يستغلها المخترقون للسيطرة على هواتف المستخدمين.

يقول "شون رأيت"، الباحث الأمني المستقل: “مثل العديد من التحديثات السابقة، يمكن ربط بعض نقاط الضعف ببعضها للوصول الكامل إلى الجهاز، لذا من الأفضل تثبيت التحديث في أسرع وقت”.

2- إصلاح مشكلة ظهور خطوط أفقية في شاشة iPhone 14 Pro Max:

يعمل إصدار iOS 16.3 أيضًا على إصلاح العديد من المشكلات التي أصابت بعض هواتف آيفون خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومنها: مشكلة ظهور خطوط أفقية مؤقتًا في شاشة آيفون 14 برو ماكس ومشكلة شاشة القفل والأداة الخاصة بها.

أقرت شركة آبل بالمشكلة في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي، ولم توضح سبب المشكلة أو عدد هواتف iPhone 14 Pro Max المتأثرة، ولكن يشير الإصلاح إلى أنها مشكلة برمجية، وليست عيبًا في الهاتف، حيث إن تثبيت إصدار iOS 16.3 سيحلها.

وفي الوقت نفسه؛ أطلقت آبل إصدار iOS 12.5.7، لهواتف آيفون التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 لإصلاح مشكلة أمنية اُستغلت بالفعل، وأطلقت iOS 15.7.3 ، أيضًا لهواتف آيفون غير المؤهلة لنظام iOS 16.

3- الاستفادة من ميزة مفاتيح الأمان:

قدمت آبل في إصدار iOS 16.3 ميزة جديدة، وهي مفاتيح أمان (Apple ID) التي تسمح للمستخدمين بتقوية أمن حسابهم عن طريق المطالبة بمفتاح أمن فعلي كجزء من المصادقة الثنائية أثناء عملية تسجيل الدخول إلى الأجهزة الجديدة للحماية من هجمات التصيد الاحتيالي.

مفتاح الأمان هو جهاز خارجي صغير يشبه محرك أقراص USB المحمول ويدعم تقنية الاتصال القريب المدى (NFC) للاستخدام اللاسلكي. وبعض المفاتيح تكون مزودة بمنافذ Lightning، أو USB-C، أو USB-A للاتصال المباشر بهواتف آيفون وأجهزة آيباد وماك.

تقول آبل: “إن مفاتيح أمان (Apple ID) هي ميزة أمان اختيارية متقدمة مصممة للأشخاص الذين يريدون حماية إضافية من الهجمات المستهدفة، مثل: التصيد الاحتيالي أو عمليات الخداع المتعلقة بالهندسة الاجتماعية”.

كيفية تحديث هاتف آيفون إلى إصدار iOS 16.3:

قبل البدء بتثبيت التحديث في هاتفك، يجب عليك التأكد من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك تجنبًا لحدوث أي شيء غير متوقع. واحرص أيضًا على توصيل الهاتف بالشاحن وبالإنترنت عبر شبكة الواي فاي.

بشكل افتراضي؛ يجب أن يقوم هاتف آيفون بحفظ نسخة احتياطية من البيانات المحفوظة فيه تلقائيًا في كل مرة تصله بالشاحن وشبكة الواي فاي ليلًا، ولكن هذا يحدث في حالة تفعيل ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي.

وإذا لم تكن هذه الميزة مفعلة، فيمكنك حفظ نسخة احتياطية يدويًا من خلال الخطوات التالية:

تأكد من أن لديك مساحة تخزينية كافية في (iCloud) قبل البدء بحفظ النسخة الاحتياطية.

انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على وجود اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

بعد الانتهاء من حفظ نسخة احتياطية جديدة من بياناتك، يمكنك اتباع الخطوات التالية لتثبيت أحدث إصدار من نظام iOS في هاتفك:

انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط على خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث نظام التشغيل) Software Update، في حال وجود تحديث جديد سترى على الأرجح إشعارًا يفيد بأنه جاهز، اضغط على خيار (تنزيل وتثبيت) Download and install.

وافق على شروط الخدمة وسيتم تثبيت إصدار iOS 16.3 في هاتفك، وهذا يمكن أن يستغرق عدة دقائق فقط.