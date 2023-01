شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 مصورين من الشرق الأوسط وأفريقيا يفوزون بجوائز خلال مشاركتهم فى مسابقةHUAWEI NEXT IMAGE 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الأعمال الحائزة على جوائز فى المسابقة العالمية "جمال المنطقة وتنوعها"

أعلنت مسابقة هواوى السنوية للتصوير الفوتوغرافى للهواتف الذكية، عن الفائزين بجوائز HUAWEI NEXT IMAGE 2022، حيث تم الكشف عن 54 عملاً حائزًا على جوائز، والتى تضمنت 3 فائزين بالجوائز الكبرى، و24 فائزًا ضمن مسار "الأفضل فى فئته"، و27 فائزًا بالمركز الثاني. هذا وقد انطلقت المسابقة NEXT IMAGE 2022 فى الأول من أغسطس من العام الماضى وظلت مفتوحة لأكثر من ثلاثة أشهر وتلقت آلاف المشاركات من جميع أنحاء العالم، حيث قدم المصورون من المنطقة عرضًا قويًا فى المسابقة، نتجت عن فوز 6 مشاركين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من بين 54 عملاً فائزًا.

وأحدثت الهواتف الذكية ثورة فى طريقة التقاطنا للصور. مع تحسن كاميرات الهواتف الذكية عامًا تلو الآخر، قل اعتماد المستخدمون على الكاميرات الرقمية. وفقًا لبعض الدراسات، يتم التقاط أكثر من 85٪ من الصور بالهواتف الذكية، وسترتفع هذه النسبة فى المستقبل. يساعد الحجم الصغير والمرونة التى توفرها الهواتف الذكية على الكاميرات التقليدية هواة التصوير الفوتوغرافى على دفع حدود هذا الشكل الفني. علاوة على ذلك، توفر الهواتف الذكية للمصورين الهواة فرصة التنافس ضد الكاميرات الاحترافية. ساعدت مسابقة جوائز HUAWEI NEXT IMAGE فى سد الفجوة على مر السنين. وحقيقةً، أن العديد من الفائزين هذا العام هم المصورون الهواة مثل الطلاب والأطباء والمهندسين تثبت النقطة المذكورة أعلاه.

الاحتفال بجمال الحياة اليومية

وفاز أربعة مصورين من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بجائزة الأفضل فى الفئة، بينما فاز اثنان آخران بالمركز الثاني. إلى جانب الفوز بالجائزة، يقوم هؤلاء المصورون أيضًا بعمل ممتاز فى إظهار تنوع وسحر الثقافة الغنية فى المنطقة. تسلط صورهم الضوء على وجهات النظر والقصص الفريدة التى تقدمها هذه الثقافات للعالم. الفائز فى فئة Storyboard هو مارك أنتونى اغتى - Mark Anthony Agtay المقيم فى الإمارات العربية المتحدة، بسلسلة من تسع صور تصور بشكل جميل طرقًا مثيرة للاهتمام ومتنوعة يستخدم الناس أيديهم فى حياتهم اليومية. هذه الصور مثيرة وتستفيد من الاستخدام الذكى للألوان.

فيما فاز بالمركز الثانى فى فئة البورتريه هى صورة التقطها جُنيد جعفر مقيم فى دولة الإمارات العربية المتحدة. تُعد صورته لفتاة صغيرة مثالاً رائعًا على التصوير الفوتوغرافى بنمط بورتريه. يضفى الضوء الساطع من اليمين إلى اليسار على وجه الفتاة عمقًا وتأثيرًا دراماتيكيًا على الصورة. قام هاتف HUAWEI Mate 40 Pro أيضًا بعمل رائع فى تحديد شعر الفتاة وتطبيق تأثير التمويه على الخلفية فقط.

ومن المثير للاهتمام، أن أحد المشاركين المجهولين من المملكة العربية السعودية جاء كفائز فى فئة الرياضة. تقوم هذه الصورة بعمل رائع فى تجميد حركة قطرات الماء المتساقطة من رأس الموضوع. تساعد الألوان الزرقاء للمياه والاستخدام الجيد للإضاءة فى إبراز الصورة أيضًا.

وتظهر صورة تم التقاطها فى سوق المباركية فى مدينة الكويت أنه حتى الأشياء اليومية العادية يمكن أن تكون مثيرة للاهتمام عند النظر إليها من المنظور الصحيح. الفائزة بالمركز الثانى فى فئة "Hello Life"، تجذب الصورة انتباه المشاهد بشعاع ضوئى مرئى بوضوح يشع الشخص الوحيد فى الصورة.

كما حصلت كالينجا نكونجى من زامبيا على جائزة أفضل صورة لهذا العام. صورته بالأبيض والأسود، بعنوان فرحة الصيف - Summer Joy، تلتقط الابتسامة التى لا تقدر بثمن على وجه الطفل وهو يرش فى وعاء الغسيل ليبرد من حرارة الصيف. يمكن للصور أحادية اللون أن تنقل معانى أعمق من الصور الملونة عند استخدامها جيدًا، وهذه الصورة هى مثال ممتاز لإثبات ذلك.

تسعة فئات تنشيط

وتضمنت جوائز HUAWEI NEXT IMAGE 2022 تسع فئات من المشاركات: الفن والأزياء، الأماكن الخارجية، الصور الشخصية، الرياضة، Hello Life، القصة المصورة، الحركة، الفيلم القصير لسرد القصص، والفيلم الطويل الحكي، مع اختيار الفائزين الأفضل فى فئتها والمركز الثاني. لكل. ثلاثة أعمال: "FORCE" لأداو فيليبى فرنانديز سالغادو، و "Just Shaen" لإنريكا بريشيا، و "Fireworks" لـ Wang Zihao حازت على إشادة عالمية داخل لجنة التحكيم الدولية. سيحصل كل من الأعمال الثلاثة المعترف بها على أنها الفائزون بالجائزة الكبرى على جائزة نقدية قدرها 10000 دولار أمريكى لتشجيعهم فى مساعيهم الفنية المستقبلية. وبالمثل، سيحصل كل من الفائزين الأربعة والعشرين الأفضل فى فئته على جائزة الصندوق الإبداعى NEXT IMAGE بقيمة 1500 دولار أمريكي، وسيحصل كل من الفائزين الـ 27 على هاتف HUAWEI P50 Pro.

تهدف جوائز HUAWEI NEXT IMAGE إلى إلهام المستخدمين العاديين لالتقاط لحظات مهمة فى الحياة من خلال التصوير بالهاتف المحمول. وشهدت جوائز NEXT IMAGE 2022 أيضًا إضافة خمس فئات جديدة: الفن والموضة والرياضة، وثلاث فئات للفيديو: الحركة، والفيلم القصير لرواية القصص والفيلم الطويل. منذ إطلاقها فى عام 2017، كانت جوائز HUAWEI NEXT IMAGE بمثابة عرض فريد لأعمال التصوير الفوتوغرافى المتميزة لمستخدمى الهواتف المحمولة من هواوي. ستستمر المسابقة فى إلهام مستخدمى الهواتف المحمولة الموهوبين والتفاعل معهم حيث تقدم هواوى تقنيات وتجارب مبتكرة للتصوير المحمول.

مع استمرار هواوى فى الابتكار فى التصوير الفوتوغرافى للأجهزة المحمولة، وقيادة الفن باستخدام التكنولوجيا، أطلقت الشركة رسميًا علامة تجارية جديدة - XMAGE، فى الثانى من يوليو، 2022، والتى مثلت علامة فارقة جديدة وانطلاقة فى قدرات التصوير الفوتوغرافى لشركة هواوي. ستعمل العلامة الجديدة HUAWEI XMAGE كمحرك رئيسى للتقنيات الجديدة ونماذج التصوير. فى المستقبل، ستواصل هواوى الابتكار التكنولوجى وتصميم تجارب التقاط جديدة لمستخدمى هواتف هواوى المحمولة على مستوى العالم.