شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل بيكسل 6 و7 يتلقيان تحديث يناير 2023: اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أجهزة Google Pixel 7 و Pixel 6 في تلقي تحديث نظام Google Play، ووفقًا لـجوجل، سيجعل التحديث الجهاز أكثر أمانًا وموثوقية وسيأتي بمجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة على الأجهزة ، ومن بين هذه الميزات استقرار الجهاز.

ويتضمن ذلك تحديثات من جوجل لنظام التشغيل أندرويد ومتجر Google Play وخدمات Google Play، وبالإضافة إلى ذلك ، تتوفر تحديثات نظام جوجل لأجهزة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة أندرويد TV و Google TV والمركبات التي تدعم أندرويد Auto وأجهزة Wear OS وأجهزة Chrome OS.

وشمل التحديث إصلاحات الأخطاء لإدارة الحساب ، والأمن والخصوصية ، وإدارة النظام والتشخيص ، والخدمات المتعلقة بالمرافق، فضلا عن توسيع نطاق المستخدمين وحالات الاستخدام التي يدعمها ملف تعريف ألعاب Play.

إضافة إلى طرح مميزات جديدة لمساعدتك في اكتشاف التطبيقات والألعاب التي تحبها، كما تتيح التحسينات عمليات تنزيل وتثبيت أسرع وأكثر موثوقية، وتحسينات مستمرة على Play Protect للحفاظ على أمان جهازك، وتحسينات متنوعة للأداء وإصلاحات للأخطاء وتحسينات للأمان والاستقرار وإمكانية الوصول.