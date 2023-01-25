شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل يضرب بعض خدمات مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضرب عطل، صباح اليوم الأربعاء، بعض خدمات شركة مايكروسوفت Microsoft.

وذكر موقع "تك كرانش" التقنى، أن خدمات outlook وteams وxboxlive عانت من انقطاع الخدمات، وفقا لما أبلغ عنه آلاف مستخدمي تلك الخدمات حول العالم.

وذكرت شركة مايكروسوفت أنها تعمل على إصلاح العطل وعودة الخدمات بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

وكانت شركة مايكروسوفت أعلنت عن استثمار إضافي بمليارات الدولارات في شركة OpenAI، لتعميق العلاقات مع الشركة الناشئة وراء الإحساس ببرنامج الدردشة ChatGPT وتمهيد الطريق لمزيد من المنافسة مع شركة جوجل المنافسة Alphabet Inc.

تروج Microsoft مؤخرًا لثورة في الذكاء الاصطناعي (AI)، تبني على رهان قامت به على OpenAI منذ ما يقرب من أربع سنوات، عندما خصصت مليار دولار للشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك.

ومنذ ذلك الحين، قامت ببناء حاسوب عملاق لتشغيل تكنولوجيا OpenAI، من بين أشكال أخرى من الدعم.

كشفت Microsoft في إحدى المدونات الآن عن "المرحلة الثالثة" من شراكتها "من خلال استثمار متعدد السنوات بمليارات الدولارات" بما في ذلك تطوير الحواسيب الفائقة ودعم الحوسبة السحابية لـ OpenAI.

قال منشور المدونة إن الشركتين ستكونان قادرتين على تسويق تقنية الذكاء الاصطناعي الناتجة.

رفض متحدث باسم Microsoft التعليق على شروط الاستثمار الأخير، والذي ذكرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق أنه سيكون 10 مليار دولار.