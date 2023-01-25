شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض طفيف فى أسعار البيتكوين بنسبة 2.10% خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظت البيتكوين على سعرها المرتفع مؤخرًا على الرغم من تكبدها خسارة صغيرة بنسبة 2.10%، حيث بلغت قيمةBTC نحو 22621 دولارًا، ويتم تداول أقدم عملة حول نفس نقطة السعر فى البورصات الدولية مثل Binance و Coinbaseأيضًا، ومن حيث الأرقام انخفض سعر BTC بمقدار 450 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية.

حطمت إيثر اليوم الأربعاء سلسلة أرباحها وسجلت خسارة بنسبة 5.80%، حيث افتتحت إيثر التداول بسعر 1545 دولارًا، وفقاً لموقع Gadgets 360.

وقال إدول باتيل، الرئيس التنفيذى والمؤسس المشارك لشركة Mudrex للاستثمار فى العملات المشفرة: "فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهدت معظم العملات المشفرة انخفاضًا طفيفًا، حيث تستعد الأسواق لإصدار أرقام الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى يوم الخميس وبيانات ثقة المستهلك يوم الجمعة".

وانخفض التقييم الإجمالي لسوق العملات المشفرة بنسبة 3.26 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لـ CoinMarketCap ، حيث تبلغ القيمة السوقية العالمية الحالية للعملات المشفرة 1.02 تريليون دولار.