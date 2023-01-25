شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل انهيار جبل جليدى ضخم ينكسر عن جليد القارة القطبية الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر جبل جليدي ضخم الجرف الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، على بعد 12 ميلاً (19 كم) فقط من مكان عمل العلماء البريطانيين في محطة أبحاث، ويبلغ سمك الجبل الجليدي 490 قدمًا (150 مترًا) ومساحته 600 ميل مربع (1550 كيلومترًا مربعًا)، الذى انهار عند صدع ضخم أدى إلى شق الجرف الجليدي، المعروف باسم Chasm-1، والذي كان ينمو بنحو 2.5 ميل (4 كيلومترات) كل عام منذ عام 2012.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأت أجهزة استشعار GPS في التقاط الحركة في Chasm-1 بين الساعة 7 مساءً و 8 مساءً يوم الأحد، عندما امتدت إلى ما يقرب من 40 ميلاً (60 كيلومترًا)، عبر الرف بأكمله.

وكان جميع الموظفين الـ 21 العاملين في محطة أبحاث هالي مع هيئة المسح البريطانية لأنتاركتيكا (BAS) آمنين تمامًا، وكانوا يستعدون لهذا الاحتمال.

قالت البروفيسور دام جين فرانسيس، مدير BAS: "يتم إجراء قياسات الرف الجليدي عدة مرات في اليوم باستخدام شبكة آلية من أجهزة GPS عالية الدقة التي تحيط بالمحطة".

يقيس هذا كيف يتشوه الجرف الجليدي ويتحرك، ويقارن بصور الأقمار الصناعية من ESA و NASA والقمر الصناعي الألماني TerraSAR-X، ويتم إرسال جميع البيانات مرة أخرى إلى كامبريدج لتحليلها، لذلك يكون الفريق على معرفة بما يحدث حتى في فصل الشتاء في القطب الجنوبى، عندما لا يكون هناك طاقم عمل في المحطة.

يكون الجو مظلمًا لمدة 24 ساعة وتنخفض درجة الحرارة إلى أقل من -58 درجة فهرنهايت، وأكد علماء الجليد أن منطقة الجليد التي تقع عليها المحطة لا تزال غير متأثرة بالحدث.