شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تطبيق Garmin لقياس كهربية القلب من ساعتك الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت Garmin إطلاق تطبيق مخطط كهربية القلب (ECG) على ساعتك الذكية Venu 2 Plus والذى يمكنه دراسة إيقاع قلبك والبحث عن الرجفان الأذيني (المعروف أيضًا باسم AFib)، وإذا كانت هناك علامات تدل على وجود مشكلة، فيمكنك مزامنة نتائجك مع Garmin Connect وإنشاء تقرير يمكنك مشاركته مع مقدمي الرعاية الصحية، وفقا لتقرير engadget.

وتقدم Garmin التطبيق حاليًا فقط لمالكي Venu 2 Plus في الولايات المتحدة، وسيحتاجون إلى تحديث كل من البرامج الثابتة الخاصة بهم وتطبيق Connect.

وتخطط الشركة لإضافة دعم لمزيد من الأجهزة والبلدان بمرور الوقت ، لكن ذلك سيتطلب مزيدًا من الموافقات الحكومية، ولا تتوقع أن تحصل ساعة الجري الخاصة بك على تطبيق ECG لفترة من الوقت.

وهذا هو التطبيق الأول الذي أجازته Garmin مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. كما هو الحال مع التطبيقات المماثلة، ليس المقصود أن يكون حكمًا نهائيًا على صحة قلبك ولن يكتشف السكتة القلبية.

ولا تقدم ساعتك سوى وظائف يمكن مقارنتها مع مخطط كهربية القلب أحادي الرصاص - يمكن لطبيبك استخدام نظام متعدد الخيوط يقدم صورة أكثر دقة لحالتك، ويلاحظ VP Dan Bartel من Garmin أن هذا التطبيق مفيد بشكل أساسي في اكتشاف AFib في المراحل المبكرة ، عندما يكون من الصعب اكتشافه في العيادة.

وهناك الكثير من البدائل إذا كان مخطط كهربية القلب (ECG) ميزة لا بد منها. تمتلك Apple و Google (بما في ذلك Fitbit ) و Samsung و Withings وغيرها التكنولوجيا في ساعاتهم لفترة من الوقت، ومن الصعب الشكوى من وجود المزيد من الخيارات ، وقد يكون هذا جذابًا إذا كنت تفضل قدرات تتبع اللياقة البدنية والصحة العامة من Garmin.