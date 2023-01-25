شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تكمل بروفة إطلاق مركبة Starship محملة بـ 10 ملايين رطل من الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب إيلون ماسك خطوة من المريخ بعد أن حققت المركبة الفضائية Starship المصممة للانتقال إلى الكوكب الأحمر إنجازًا كبيرًا قبل إطلاقها لأول مرة، حيث تم تزويد الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 395 قدمًا والمركبة المرافقة له بالوقود وتكديسهما بالكامل لأول مرة على الإطلاق، وأكملت شركة SpaceX "بروفة" للمركبة في منشأة Starbase في جنوب تكساس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه ليس من الواضح متى سينطلق بالضبط للمرة الأولى، لكن ماسك قال إنه سيكون قريبًا، وهذا الاختبار هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح.

يشتهر الملياردير بكونه طموحا عندما يتعلق الأمر بالأهداف، ومع ذلك، واجهت Starship شهورًا من التأخير في الاستعداد للانطلاق لأول مرة.

أكملت Starship أول بروفة كاملة تشبه رحلة الطيران في Starbase اليوم، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحميل سفينة مدمجة و Booster بالكامل بأكثر من 10 ملايين رطل من الوقود الدافع، كما غردت SpaceX، حيث شاركت لقطات من البروفة.

سيساعد اختبار اليوم في التحقق من تسلسل العد التنازلي للإطلاق الكامل، بالإضافة إلى أداء المركبة الفضائية واللوحة المدارية لعمليات تشبه الطيران.

تضمنت البروفة العديد من الإجراءات التي سيجريها مهندسو SpaceX في يوم الإطلاق، مثل ضخ الأكسجين السائل ووقود الميثان السائل في المرحلة الأولى من المركبة الثقيلة للغاية والمرحلة العليا من المركبة الفضائية.

وقال ماسك، إن المهمة، التي سترسل المركبة حول الأرض، مع هبوط مستهدف في المحيط الهادئ بالقرب من هاواي، يمكن أن تحدث في وقت مبكر من فبراير.

سيكون هذا الإطلاق بمثابة علامة فارقة مبكرة في طموحه لـ Starship لنقل الأشخاص والبضائع إلى القمر والمريخ، وتخطط SpaceX لنقل البشر إلى الفضاء باستخدام مركبة فضائية من مرحلتين تتكون من Starship (القسم الذي يحمل الركاب) ومدعم الصواريخ Super Heavy.