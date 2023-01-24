شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعليق إنتاج أول سيارة تعمل بالطاقة الشمسية.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد شحن أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية منذ أسابيع فقط، أعلنت شركة صناعة السيارات الهولندية Lightyear أنها تعلق إنتاج هذا الطراز (المسمى 0) للتركيز على Lightyear 2 ذات الأسعار المعقولة، وهناك أكثر من 40000 اشتراك بالإضافة إلى 20000 طلب مسبق من مالكي الأساطيل، وفقا لتقرير engadget.

وكتبت الشركة فى بيان صحفي "من أجل حماية رؤيتنا، كان علينا أن نقرر إعادة توجيه تركيزنا ومواردنا بالكامل نحو Lightyear 2، وهذا يعني في الواقع أنه كان علينا تعليق إنتاج Lightyear 0، ولم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا لإنتاج Lightyear 2 أو تفاصيل أخرى.

وتثير الأخبار مخاوف بشأن الوضع المالي للشركة، و قالت Lightyear إنها قدمت طلبًا "لفتح تعليق إجراءات الدفع" فيما يتعلق بشركتها العاملة المسؤولة عن إنتاج Lightyear 0. (يمكن للشركات في هولندا أن تطلب تجميد الديون لمدة 18 شهرًا لشراء الوقت لإعادة التنظيم ، وفقًا لـ TechCrunch .

وقالت الشركة إنها تأمل فى "إتمام بعض الاستثمارات الرئيسية فى الأسابيع المقبلة من أجل توسيع نطاقها إلى Lightyear 2 .

وتكلف Lightyear 0 ما يقرب من 300000 دولار وتم تصميمها لإنتاج كميات محدودة مثل Polestar 1 . ، ومن ناحية أخرى ستكلف Lightyear 2 حوالي 40 ألف دولار وفقًا للشركة، ومن المفترض أن يصل نطاقها إلى 500 ميل بمساعدة الألواح الشمسية ، لكن الشركة لم تكشف بعد عن تفاصيل أخرى أو تعرض صورًا كاملة للسيارة.

ويمكن أن توفر الألواح الشمسية للسيارة ما يصل إلى 44 ميلاً من المدى في يوم مشمس ، مما يعني أن السائقين الذين يسافرون لمسافات قصيرة نسبيًا قد نادرًا ما يحتاجون إلى شحن سياراتهم.

وللمسافات الطويلة، تحتوي المركبات على حزم بطاريات توفر ما يقرب من 400 ميل من المدى الإضافى فى حالة Lightyear 0. وهذا يساعد أيضًا من خلال التشكيلات الهوائية الزلقة للغاية.