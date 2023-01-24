شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية ضد تويتر من شركة عقارية بشأن إيجار غير مدفوع لمقر المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة كراون العقارية البريطانية، وهي شركة تجارية مستقلة تدير محفظة العقارات التابعة للنظام الملكي، إنها بدأت إجراءات قضائية ضد تويتر بسبب إيجار مزعوم لمقرها في لندن.

كشفت شركة كراون العقارية في بيان، التي تمتلك بعضًا من أغلى الأراضي في وسط لندن، إن الإجراء يتعلق بـ "متأخرات الإيجار" على مساحة مكتب منصة التواصل الاجتماعي في العاصمة البريطانية.

قامت الشركة بتسريح نصف قوتها العاملة بعد أن استولى عليها إيلون ماسك في أكتوبر الماضي في لندن، وتُرك المكتب مهجورًا وتم مسح أي دليل على احتلال تويتر للمبنى.

في الأسبوع الماضي، قال إيلون ماسك إن لدى تويتر حوالي 2300 موظف نشط، بعد يوم من إعلان قناة سي إن بي سي أن عدد الموظفين المتفرغين على تويتر قد انخفض إلى حوالي 1300 موظف نشط وعامل، بما في ذلك أقل من 550 مهندسًا بدوام كامل حسب المسمى الوظيفي.

وقالت سي إن بي سي، نقلاً عن السجلات الداخلية، إن حوالي 75 من موظفي الشركة البالغ عددهم 1300 موظف في إجازة بما في ذلك حوالي 40 مهندسًا.

وكتب الملياردير ماسك في تغريدة على تويتر نقلا عن قناة سي إن بي سي، "المذكرة غير صحيحة، يوجد حوالي 2300 موظف نشط وعامل في تويتر".

وأضاف ماسك: "لا يزال هناك مئات الموظفين يعملون في مجال الثقة والأمان، إلى جانب عدة آلاف من الموطفين".

استحوذ ماسك على Twitter في أكتوبر وانتقل بسرعة من خلال عدد من التغييرات التنظيمية والمنتجات، وطرحت الشركة علامة الاختيار الزرقاء التي تم التحقق منها على تويتر كخدمة مدفوعة وسرحت أيضًا حوالي 50 % من الموظفين.

في الأسبوع الماضي، تبين أن Twitter يخطط لتسريح 50 عاملاً في قسم المنتجات في موقع التواصل الاجتماعي في الأسابيع المقبلة، ووفقًا للتقرير، فإن عمليات التسريح، التي تأتي بعد ستة أسابيع من إبلاغ الرئيس إيلون ماسك للموظفين أنه لن يكون هناك مزيد من التخفيضات.