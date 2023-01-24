شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. Fortnite تفرض قيودا جديدة على اللاعبين بمنصات أيفون وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيواجه لاعبو Fortnite الذين ثبتوا اللعبة على أجهزة iPhone أو أندرويد أو أجهزة ماك، مزيدا من القيود قريبًا بسبب الإصدار "القديم" من اللعبة، حيث لن يتمكن اللاعبون من استخدام V-Bucks - العملة داخل اللعبة - لشراء عناصر داخل اللعبة وهناك أيضًا قيود عمرية مطبقة الآن.

وفي تغريدة على تويتر أعلنت Fortnite أنه اعتبارًا من 30 يناير ، لن يتمكن جميع اللاعبين الذين يستخدمون إصدار أغسطس 2020 من إنفاق V-Bucks ويجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا للعب، وتقول الشركة إنها تريد تحديث اللعبة بالخدمات الحالية ، بما في ذلك الرقابة الأبوية ، لكنها غير قادرة على ذلك بسبب "القيود" المفروضة على Fortnite بواسطة Apple و Google.

وقال معالج تحديث خدمة Fortnite في تغريدة: "بدءًا من 30 يناير ، لم يعد بإمكان لاعبي Fortnite الذين يستخدمون نسخة 13.40 أغسطس 2020 الذي كان متوفرًا سابقًا على iOS و Mac و Google Play إنفاق V-Bucks ويجب أن يكون عمرهم أكبر من 18 عامًا للعب".

وأضافت "نريد أن تستخدم جميع إصدارات ألعابنا المجموعة الحالية من خدمات Epic Online بما في ذلك أدوات الرقابة الأبوية ، وعمليات الشراء الافتراضية ، وميزات التحقق الأبوي، ولا يمكننا تحديث التطبيق على هذه الأنظمة الأساسية نظرًا لقيود Apple و Google على Fortnite ".

يذكر أنه تم إزالة Fortnite من App Store ومتجر Google Play في أغسطس 2020 بعد أن انتهكت إحدى قواعد متجر التطبيقات، فيما يحصل عمالقة التكنولوجيا على خصم يصل إلى 30٪ من الإيرادات المتأتية من متاجر التطبيقات وكذلك عمليات الشراء داخل التطبيق.

وبدأت Epic Games خطة الدفع الخاصة بها داخل التطبيق في Fortnite ، منتهكة بشكل أساسي إرشادات متجر تطبيقات Apple و Google.

ومن المثير للاهتمام ، أن هذا التطور يأتي بعد ثلاثة أسابيع من إثارة الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games ، تيم سويني ، التكهنات بأن Fortnite ستعود إلى أجهزة Apple iOS في عام 2023، ولا يزال لدى اللاعبين طرق متعددة لتشغيل اللعبة المحدثة على أجهزة كمبيوتر Mac و iPhone باستخدام خدمة البث GeForce Now من Nvidia، ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ممارسة اللعبة على Xbox Cloud Gaming.