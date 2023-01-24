شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن استثمارات إضافية بمليارات الدولارات فى الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن استثمار إضافي بمليارات الدولارات في شركة OpenAI، لتعميق العلاقات مع الشركة الناشئة وراء الإحساس ببرنامج الدردشة ChatGPT وتمهيد الطريق لمزيد من المنافسة مع شركة جوجل المنافسة Alphabet Inc.

تروج Microsoft مؤخرًا لثورة في الذكاء الاصطناعي (AI)، تبني على رهان قامت به على OpenAI منذ ما يقرب من أربع سنوات، عندما خصصت مليار دولار للشركة الناشئة التي شارك في تأسيسها إيلون ماسك.

ومنذ ذلك الحين، قامت ببناء حاسوب عملاق لتشغيل تكنولوجيا OpenAI، من بين أشكال أخرى من الدعم.

كشفت Microsoft في إحدى المدونات الآن عن "المرحلة الثالثة" من شراكتها "من خلال استثمار متعدد السنوات بمليارات الدولارات" بما في ذلك تطوير الحواسيب الفائقة ودعم الحوسبة السحابية لـ OpenAI.

قال منشور المدونة إن الشركتين ستكونان قادرتين على تسويق تقنية الذكاء الاصطناعي الناتجة.

رفض متحدث باسم Microsoft التعليق على شروط الاستثمار الأخير، والذي ذكرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق أنه سيكون 10 مليار دولار.

تلتزم Microsoft بالمزيد من الموارد للحفاظ على الشركتين في طليعة الذكاء الاصطناعي عبر ما يسمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي تقنية يمكنها التعلم من البيانات كيفية إنشاء أي نوع من المحتوى تقريبًا ببساطة من موجه نصي.

تعد ChatGPT من شركة OpenAI، التي تنتج النثر أو الشعر عند الطلب، المثال الرئيسي الذي حظي العام الماضي باهتمام واسع النطاق في وادي السيليكون.

قالت مايكروسوفت الأسبوع الماضي إنها تهدف إلى إدخال مثل هذا الذكاء الاصطناعي في جميع منتجاتها، حيث تواصل شركة أوبن إيه آي السعي إلى خلق ذكاء شبيه بالإنسان للآلات.

بدأت Microsoft في إضافة تقنية OpenAI إلى محرك البحث Bing الخاص بها، والذي تتم مناقشته لأول مرة منذ سنوات كمنافس محتمل لـ Googl، الشركة الرائدة في الصناعة.

يُظهر الاستثمار المنتظر على نطاق واسع كيف دخلت مايكروسوفت في منافسة مع جوجل، مخترع أبحاث الذكاء الاصطناعي الرئيسية التي تخطط لكشف النقاب عنها لهذا الربيع، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لرويترز سابقًا.

يأتي رهان Microsoft بعد أيام من ذلك، وأعلن كل من Alphabet تسريح 10000 عامل أو أكثر، وحذرت شركة مايكروسوفت، ومقرها في ريدموند بواشنطن، من الركود والتدقيق المتزايد للإنفاق الرقمي من قبل العملاء في إعلانها عن التسريح.