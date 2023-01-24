شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند: صادرات iPhone وصلت إلى مليار دولار في ديسمبر وخطط جديدة للانتاج والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "لقد أحدث مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) بالفعل ضجة كبيرة في السوق، حيث انتقل تصنيع الأجهزة المحمولة لدينا إلى المستوى التالي، ورقم ديسمبر الذي حصلنا عليه للتو هو أنهم قاموا بتصدير ما قيمته مليار دولار من الهواتف المحمولة "، وفقاً لموقع gadgets360.
قال وزير التجارة بالهند في وقت سابق، بيوش غويال، إن شركة آبل تتطلع إلى توسيع نطاق التصنيع في الهند حيث تساعد بيئة الأعمال الشركات العالمية على جعل البلاد قاعدتها.
تصنع Apple في الوقت الحاضر iPhone في الهند في مصنع مصنعي العقود Foxconn و Wistron.
قال وزير تكنولوجيا المعلومات إن الحكومة ستعمل بنشاط لجعل الهند دولة موهوبة، بدءًا من المهارات الأساسية إلى المهارات التقنية العميقة المتقدمة.