شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند: صادرات iPhone وصلت إلى مليار دولار في ديسمبر وخطط جديدة للانتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسئول حكومي في الهند، إن شركة آبل المصنعة لأجهزة iPhone لا تصنع الهواتف المحمولة للهند فحسب، ولكنها صدرت هواتف بقيمة مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر، أثناء حديثه في The Business 20 (B20)، منتدى حوار G20 الرسمي مع مجتمع الأعمال العالمي، وقال أمين الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات Alkesh Kumar Sharma أنه تم تقديم عدد من المخططات لتحويل الهند من دولة خدمة إلى دولة منتج.

وأضاف: "لقد أحدث مخطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) بالفعل ضجة كبيرة في السوق، حيث انتقل تصنيع الأجهزة المحمولة لدينا إلى المستوى التالي، ورقم ديسمبر الذي حصلنا عليه للتو هو أنهم قاموا بتصدير ما قيمته مليار دولار من الهواتف المحمولة "، وفقاً لموقع gadgets360.

قال وزير التجارة بالهند في وقت سابق، بيوش غويال، إن شركة آبل تتطلع إلى توسيع نطاق التصنيع في الهند حيث تساعد بيئة الأعمال الشركات العالمية على جعل البلاد قاعدتها.

تصنع Apple في الوقت الحاضر iPhone في الهند في مصنع مصنعي العقود Foxconn و Wistron.

قال شارما إن الهند تنشئ نظامًا بيئيًا كاملًا من الأجهزة الإلكترونية وأشباه الموصلات وتعمل على إنشاء مرافق مثل مصانع التصنيع، وقال إن الحكومة ركزت على التقنيات الناشئة.

قال وزير تكنولوجيا المعلومات إن الحكومة ستعمل بنشاط لجعل الهند دولة موهوبة، بدءًا من المهارات الأساسية إلى المهارات التقنية العميقة المتقدمة.