شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التسريحات فى قطاع التكنولوجيا تهدد بتعطيل مبادرات الواقع الافتراضى من مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير أن مشروعات ميتافيرس والعالم الافتراضى، التى تطورها عملاق البرمجيات مايكروسوفت، قد تشهد تأخيرات فى التطوير والاختبار، إثر تسريح ما مجموعه 10000 موظف لأن الشركة تعطى الأولوية لخفض التكاليف وسط الاضطرابات المستمرة فى سوق التكنولوجيا.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت عن تسريح 5% من إجمالي فريقها في وقت سابق من هذا العام، دون استثناء لوحداتها الواعدة المخصصة للواقع الافتراضي والميتافيرس.

وبحسب التقارير، التي نقلها موقع "جادجيتس 360"، اليوم الثلاثاء، قررت شركة البرمجيات العملاقة إغلاق الستائر على مشروعين متصلين، أحدهما هو Altspacevr، الذي يهدف لإنشاء بيئات افتراضية ستكون بمثابة منصة لاستضافة الأحداث الرقمية للفنانين العالميين.. بينما المشروع الآخر، المسمى Mixed Reality Tool Kit، يركز على إنشاء واجهات مستخدم لمشاريع العالم الافتراضي ميتافيرس.