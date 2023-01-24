شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 2.58 % فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت البيتكوين التداول بمكاسب بنسبة 2.58 % اليوم الثلاثاء، بينما سجلت معظم العملات المشفرة أرباحًا أعلي، مما يشير إلى انتعاش صحي لهذه الأصول الرقمية، تبلغ قيمة تداول العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم 23،071 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية.

نمت BTC بمقدار 355 دولارًا من حيث القيمة في كل من التبادلات الدولية، مع ارتفاع أرباح العملات المشفرة الأكثر ارتفاعًا، ارتفعت غالبية العملات المشفرة من ركودها مع استمرار التعافي من انهيار العملة المشفرة في العام الماضي.

وقفزت قيمة إيثر بنسبة 1.20 % اليوم الثلاثاء، حيث يتم تداول العملة المشفرة الثانية الأكثر قيمة عند 1،638 دولارًا وفقاً لموقع Gadgets 360.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 1.33 % في الـ 24 ساعة الماضية، إلى تقييم 1.06 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.