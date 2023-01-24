شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب يعمل على ميزة اختصارات جهات الاتصال في المجموعات والان مع تفاصيل الخبر
وبصرف النظر عن وظائف المراسلة الأساسية ، يوفر واتس آب أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الإضافية التي توفر للمستخدمين واجهة مستخدم أفضل وخصوصية وغير ذلك الكثير، ومع ذلك ، فإن بعض هذه الميزات في إصدار تجريبي ولم يتم طرحها للمستخدمين بعد، ويتضمن ذلك وضع PIP (صورة داخل صورة) ، وتكوين جودة الصورة قبل المشاركة ، وحالة التقرير ، وغيرها، وكل هذه الميزات تجعل واتس آب أحد أكثر منصات المراسلة شمولاً المتاحة اليوم.
ميزة اختصار جهات الاتصال في واتس آب
يطرح واتس آب هذه الميزة لمشرفي المجموعة لإجراء مكالمة أو الدردشة بسرعة مع المشاركين في المجموعة على انفراد، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمييز الأرقام أيضًا عندما ينضم عضو المجموعة إلى المجموعة أو يغادرها ، مما يسمح للمسؤولين بالتفاعل معهم شخصيًا.
وتتيح الميزة أيضًا لمسؤولي المجموعة إضافة مشاركين في المجموعة إلى دفتر العناوين الخاص بهم ونسخ أرقام هواتفهم. هذه الميزة فعالة بالفعل حيث لا يحتاج مديرو المجموعة إلى التوجه إلى قسم معلومات المجموعة لجلب معلومات الاتصال، وستظهر الميزة بعد النقر مع الاستمرار على الهاتف لاستخدام اختصارات جديدة لديها القدرة على إدارة المجموعة إما للاتصال أو الدردشة مع المشاركين في المجموعة.