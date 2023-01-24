شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: واتس آب يعمل على ميزة اختصارات جهات الاتصال في المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم واتس آب باستمرار ميزات جديدة إلى نظامه الأساسي حيث يمكن للمستخدمين التواصل مع بعضهم البعض بشكل أكثر ملاءمة وأمانًا، وتشمل أحدث الإضافات إلى التطبيق المجتمع ، ووسائط إعادة التوجيه مع التسميات التوضيحية ، ومراسلة نفسك وغيرها. تم تصميم هذه الميزات لجعل واتس آب نظامًا أساسيًا آمنًا وسهل الاستخدام للجميع.

وبصرف النظر عن وظائف المراسلة الأساسية ، يوفر واتس آب أيضًا مجموعة واسعة من الميزات الإضافية التي توفر للمستخدمين واجهة مستخدم أفضل وخصوصية وغير ذلك الكثير، ومع ذلك ، فإن بعض هذه الميزات في إصدار تجريبي ولم يتم طرحها للمستخدمين بعد، ويتضمن ذلك وضع PIP (صورة داخل صورة) ، وتكوين جودة الصورة قبل المشاركة ، وحالة التقرير ، وغيرها، وكل هذه الميزات تجعل واتس آب أحد أكثر منصات المراسلة شمولاً المتاحة اليوم.

ويقال إن العملاق المملوك لـ Meta يعمل على ميزة جديدة تسمح لمشرفي المجموعة بالدردشة مباشرة مع المشاركين في المجموعة بدلاً من الانتقال إلى صفحة معلومات المجموعة، ووفقًا لتقرير صادر عن WABetaInfo ، تعمل الشركة العملاقة المملوكة لشركة Meta على دمج اختصارات جهات الاتصال في المجموعة. ستكون الميزة متاحة لجميع مستخدمي واتس آب بعد تثبيت التحديث الأخير (الإصدار 23.1.75) من واتس آب لنظام التشغيل iOS من متجر التطبيقات وتطبيق TestFlight لمختبري الإصدارات التجريبية.

ميزة اختصار جهات الاتصال في واتس آب

يطرح واتس آب هذه الميزة لمشرفي المجموعة لإجراء مكالمة أو الدردشة بسرعة مع المشاركين في المجموعة على انفراد، بالإضافة إلى ذلك ، يتم تمييز الأرقام أيضًا عندما ينضم عضو المجموعة إلى المجموعة أو يغادرها ، مما يسمح للمسؤولين بالتفاعل معهم شخصيًا.

وتتيح الميزة أيضًا لمسؤولي المجموعة إضافة مشاركين في المجموعة إلى دفتر العناوين الخاص بهم ونسخ أرقام هواتفهم. هذه الميزة فعالة بالفعل حيث لا يحتاج مديرو المجموعة إلى التوجه إلى قسم معلومات المجموعة لجلب معلومات الاتصال، وستظهر الميزة بعد النقر مع الاستمرار على الهاتف لاستخدام اختصارات جديدة لديها القدرة على إدارة المجموعة إما للاتصال أو الدردشة مع المشاركين في المجموعة.