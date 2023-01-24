شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن metaverse.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أصبح فيس بوك Meta ، أشار إلى نواياه في الذهاب إلى metaverse، وقد تابعت العديد من الشركات الكبرى وكشفت - وليس على مستوى Meta - أنها ستراهن أيضًا على Metaverse، وكان إحدى تلك الشركات هي شركة مايكروسوفت.

ومع ذلك ، أعلنت مايكروسوفت الأسبوع الماضي أنها تخطط لإلغاء ما يقرب من 10000 وظيفة على مستوى العالم، ويبدو أن خططها metaverse ربما تكون قد اتخذت المقعد الخلفي.

ففي تلميح كبير نحو ذلك عبر منشور مدونة حيث كشفت الشركة أنها تغلق منصة VR الخاصة بها إلى الأبد، المنصة المسماة AltspaceVR ستتوقف عن الوجود اعتبارًا من 10 مارس 2020. علاوة على ذلك ، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Central ، ورد أيضًا أن مايكروسوفت قد أقالت الفريق وراء MTRK - Mixed Reality Tool Kit - النظام الأساسي الذي تم إنشاؤه لتكامل AR و VR.

انتقل إلى مايكروسوفت Mesh للحصول على metaverse في عام 2021 ، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Satya Nadella تحدث عن الكيفية التي سيكون بها metaverse تحويلية، "الميتافيرس لا يغير فقط الطريقة التي نرى بها العالم، و قال ناديلا في أحد أحداث مايكروسوفت ، إنه يغير الطريقة التي نشارك بها جميعًا بنشاط ولا يسعنا الانتظار لنرى ما تقوم ببنائه وكيف تجمع الناس معًا بهذه التكنولوجيا.

كما أعلن عن خطط مايكروسوفت ل metaverse. "نظرًا لأن العالمين الرقمي والمادي يجتمعان معًا ، فإننا ننشئ طبقة منصة جديدة تمامًا ، والتي هي metaverse. لقد قال ناديلا في ذلك الوقت: "إننا نجمع الأشخاص والأماكن والأشياء معًا مع العالم الرقمي في كل من مساحة المستهلك وكذلك في المؤسسة".

لم تستسلم الشركة بعد في Metaverse، ففي منشور المدونة للإعلان عن إغلاق Altspace VR ، قالت مايكروسوفت ، "إننا نرى الفرصة لتوسيع الواقع الافتراضي إلى ما هو أبعد من المستهلك إلى الأعمال ولدينا الآن هدف أكبر: إصدار أكثر انفتاحًا وإمكانية الوصول إليه وأمانًا من التجارب الغامرة في metaverse. "

مايكروسوفت Mesh هو القسم الذي سيركز الآن على AR و VR والواقع المختلط. قالت مايكروسوفت: "مع Mesh ، نطمح إلى بناء منصة توفر أوسع فرصة لجميع المشاركين ، بما في ذلك المبدعين والشركاء والعملاء."