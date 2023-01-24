شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. كيفية إعادة تعيين "اقتراحات يوتيوب" عند مشاهدة الفيديوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة جوجل بخوارزمياتها ، والتي تقدم المحتوى وفقًا لإعجابات المستخدم وما لا يعجبه، حيث يميل يوتيوب إلى اقتراح مقاطع فيديو مماثلة يفضل المستخدم مشاهدتها، ويمكن أن تكون توصيات يوتيوب أداة مفيدة لبعض المستخدمين ، ولكن قد يجدها آخرون غير ضرورية.



توصيات يوتيوب توصيات يوتيوب يستخدم يوتيوب طريقة أساسية واحدة للتوصية بمقاطع الفيديو التي تستند إلى وقت المشاهدة والنقرات والمشاركات. تعرف خوارزمية التطبيق سجل البحث وتقدم اقتراحات لمقاطع الفيديو التي قد تستمتع بها. يستمتع غالبية الأشخاص بالتوصيات التي تقدم لهم محتوى جديدًا ، لكن بعض الأشخاص لا يرغبون في ذلك. لهذا السبب ، يتيح تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير للمستخدمين إعادة تعيين التوصيات.

ولا تزال الطريقة الرئيسية هي سجل يوتيوب الخاص بك ، والذي يتضمن الكلمات الرئيسية التي يبحث عنها المستخدمون ومقاطع الفيديو التي شاهدوها. يتعين على مستخدمي يوتيوب حذف كل سجل البحث والبيانات الخاصة بهم لإعادة تشغيل الخوارزمية، إليك كيف يتم ذلك:





حذف سجل البحث في يوتيوب- افتح تطبيق يوتيوب على هاتفك.

- انتقل إلى ملف التعريف الخاص بك عن طريق النقر على صورة الملف الشخصي المتاحة في الزاوية اليمنى العليا.

- اضغط على خيار الإعدادات.

- ثم انتقل إلى قسم "المحفوظات والخصوصية".

- اضغط على خيار مسح سجل البحث.

- قم بتأكيد الحذف عن طريق الضغط على زر مسح محفوظات البحث.

- حذف بيانات المشاهدة على يوتيوب

من المحتمل أنه حتى بعد حذف سجل البحث ، قد تستمر بعض اقتراحات المحتوى القديمة في الظهور، لتجنب المزيد من التوصيات ، يمكن للمستخدمين حذف بياناتهم غير الضرورية المخزنة على يوتيوب ، والتي لا يزال من الممكن حفظها بعد حذف سجل البحث والمشاهدة من جميع أجهزتهم.





إليك كيفية حذف البيانات التي شاهدتها على يوتيوب:- افتح تطبيق يوتيوب على جهازك المحمول.

- اضغط على صورة الملف الشخصي الصغيرة المتوفرة في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى ملف التعريف الخاص بك.

- بعد ذلك ، انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

- اضغط على خيار بياناتك في يوتيوب.

- انتقل إلى قسم سجل المشاهدة على يوتيوب.

- قم بالتمرير لأسفل إلى خيار إدارة السجل.

- اضغط على زر حذف ، ثم حدد خيار حذف كل الوقت من القائمة المنسدلة.

- قم بمعاينة سجل المشاهدة وتأكيد الحذف من خلال النقر على زر حذف.

- ثم اضغط على زر موافق.